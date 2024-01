In Destiny 2 kann man bald seine Charakter-Design-Sünden rückgängig machen: „Endlich kann ich den Helm abnehmen“

Seit dem Start von Destiny 2 hoffen die Spieler auf eine optische Auffrischung und nachträgliche Anpassungsmöglichkeit ihrer Hüter. Im Jahr 2024 hat Bungie endlich auf die Rufe der Spieler gehört. Nach 9 Jahren des Wartens könnt ihr bald euer Aussehen anpassen und das sogar kostenlos. Aber das ist noch nicht alles.

Das wird sich bald ändern: Bungie ist aus der Winterpause zurückgekehrt und hat mit der Veröffentlichung des ersten „This Week in Destiny“-Blogs (TWiD) im Jahr 2024 die Spieler von Destiny 2 in Aufregung versetzt.

Nach fast einem Jahrzehnt dürfen die Hüter endlich ihre schlimmsten Charakter-Design-Sünden korrigieren.

Gute Nachrichten gibt es auch für das aktuell noch knappe Glimmer-Cap.

Gleichzeitig hat Bungie die neuen Halloween-Rüstungen zur Abstimmung freigegeben.

Außerdem sind neue Inhalte für die Saison des Wunsches im Anflug.

Die Zukunft von Destiny 2 verspricht also nicht nur eine erfrischende Verschönerung der Helden, sondern auch eine Fülle weiterer aufregender Entwicklungen. MeinMMO zeigt sie euch.

„Endlich leicht gebräunt statt sonnenverbrannt“

Kosmetiksünden sind bald Vergangenheit: Die beste Ankündigung aus dem TWiD war für einige Hüter die Option, bald ihre Charaktere anpassen zu können. Wer sich also einst für ein paar unglückliche Kriegsmale, die gruseligste Frisur des Universums oder die Mund- und Augenfarbe frei nach einem missglückten Kunstprojekt entschieden hat, kann aufatmen.

All diese kosmetischen Sünden gehören bald der Vergangenheit an. Denn Bungie erlaubt es euch, das Aussehen eures Hüters jederzeit zu verändern. Und das ohne Kosten oder Einschränkungen, damit ihr euch in eurem virtuellen Abbild wieder wohlfühlen könnt.

Einziger Nachteil: Es wird auch Dinge geben, die man nicht ändern kann.

So wird die Charakteranpassung aussehen

Das neue Feature wird euch beim Start von Destiny 2 angezeigt, wenn ihr mit dem Mauszeiger über einen Charakter im Charakterauswahlbildschirm fahrt.

Ihr könnt dann den Körper, das Gesicht, die Haare und die Kriegsmale eures Hüters verändern.

Nicht anpassen könnt ihr, ob ihr ein Mensch, ein Exo oder ein Erwachter seid. Und auch der Wunsch einiger Hüter, dass Bungie Bärte zur Individualisierung hinzufügt, wird wohl nicht erfüllt werden.

Das ändert sich beim Glimmer: Neben diesem kosmetischen Update werden sich die Hüter schon bald mehr funkelnde, kleine, blaue, programmierbare Materie in Form von Glimmer für ihr Hüterkonto erspielen können.

In eure Hüter-Brieftasche passen dann 500.000 statt 250.000 Glimmer.

An den Glimmer-Drops ändert sich zudem nichts. Er wird wie bisher aus den üblichen Quellen droppen und kann auch wie bisher verwendet werden.

Die Hexen kommen!

Das erwartet euch im Oktober 2024: Der TWiD hielt auch einen Ausblick in die Event-Zukunft von Destiny 2 parat. Im Oktober 2024 wird in „Die Finale Form“ erneut das „Das Festival der Verlorenen“ stattfinden. Dafür stellte Bungie den Hütern zwei Rüstungs-Sets vor, über die ihr bereits jetzt abstimmen dürfen. Die Gewinner-Looks werden dann für alle beim Halloween-Event 2024 für Glanzstaub sowie für Silber erhältlich sein.

Ihr habt die Wahl zwischen den Looks „Gute Hexen“ und „Böse Hexen“.

Wie kann ich an der Abstimmung teilnehmen? Wenn ihr den gruseligen Hüter-Look nicht anderen überlassen wollt, dann stimmt mit ab. Die Abstimmung endet am 25. Januar 2024 um 18 Uhr.

An der Wahl könnt ihr entweder direkt für euren Main-Char über den Voting-Link im Bungie-Newsletter teilnehmen. Dieser wurde bereits an eure bei Bungie.net hinterlegte E-Mail-Adresse geschickt.

Oder ihr nutzt gleich diesen Direktlink zur Abstimmung, wo ihr dann die Klasse gezielt auswählen und für sie abstimmen könnt.

So geht es in Season 23 weiter: Einige Hüter haben die Season 23-Story und den entsprechenden Titel bereits erspielt. Offiziell dauert die Saison des Wunsches aber noch bis Juni 2024. Deshalb hat Bungie einen kleinen Ausblick auf das gegeben, was als Nächstes kommt.

Ab dem 30. Januar wird es in Rivens Wünsche sechs Wochen lang jede Woche neue Quests geben, nach deren Abschluss ihr einen Preis eurer Wahl aus einem Prämienpool erhalten könnt.

Am selben Tag beginnen auch die Triumphmomente 2023, die sowohl Ingame- als auch physische Bungie-Prämien und dreißig Herausforderungen bieten werden, um eure Erfolge des vergangenen Jahres zu belohnen.

In den kommenden Wochen und Monaten steht noch mehr auf dem Programm. Unter anderem kostenlose Inhalte unter dem Namen Destiny 2: Ins Licht sowie ein PvP-Kartenpaket, das im Mai erscheinen soll. Details dazu will Bungie aber erst später bekannt geben. Weitere Entwicklungen in Season 23 erwarten euch also schon bald.

Wann geht die neuen Features live? Mit dem Update 7.3.4, das am 30. Januar erscheint, wird zunächst die Menge an Glimmer, die ihr mit euch herumtragen könnt, auf 500.000 erhöht.

Einen genauen Termin für die Veröffentlichung der Charakteranpassung nannte Bungie nicht. Nur, dass sie bereits mit einem Update vor der Veröffentlichung des DLCs „Die Finale Form“ live gehen soll.

Die Beutezug-Obergrenze für das Transmog-System wird dann mit einem Update im März zurückgesetzt. Das heißt ihr werdet ab dann mehr als die aktuell 10 Synthetikstränge pro Charakter und Season/Edition kostenlos verdienen können, bevor ihr dafür echtes Geld investieren müsst.

Was haltet ihr von der Möglichkeit, das Aussehen eures Hüters in Destiny 2 endlich kostenlos anpassen zu können? Und welchen kosmetischen Fauxpas würdet ihr damit vielleicht als erstes rückgängig machen? Oder seid ihr bereits ganz zufrieden mit eurem Hüter-Look? Verratet es uns gerne in den Kommentaren. Ansonsten weiß man bereits, dass auch diese alte Waffe bald zurückkehrt: Destiny 2 bringt nach 5 Jahren wohl das Maschinengewehr zurück, von dem Veteranen bis heute schwärmen