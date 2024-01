Destiny 2 bringt nach 5 Jahren wohl das Maschinengewehr zurück, von dem Veteranen bis heute schwärmen

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Welche Erwartungen habt ihr an die mögliche Rückkehr der „Hammerhead“? Glaubt ihr, dass sie als herstellbares Solar-MG debütieren wird? Oder seid ihr eher skeptisch? Dann teilt eure Gedanken und Theorien gerne in den Kommentaren mit. Alle weiteren Informationen rund um „Die Finale Form“ und den Ankündigungen findet ihr hier: Destiny 2: Alles zum „Die Finale Form“-DLC von 2024 – Release, Neue Fähigkeiten, Gegner und Editionen

Sie haben in letzter Zeit die Elemente vieler der wieder aufgelegten Waffen geändert, aber vielleicht ist das der Grund, warum wir so viele Seasons erleben, in denen wir keine herstellbaren 450er-Solar-Waffen sehen und die einzigen verfügbaren aus den Prüfungen von Osiris oder dem Anbruch-Event stammen. Das Beste für den Schluss aufsparen.

Warum war dieses MG so beliebt? Das Maschinengewehr „Hammerhead“ ist seit Jahren die legendäre Waffe, die sich vor allem Destiny 2-Veteranen nach dem Sunsetting wieder zurückwünschen. Sie galt als eine Knarre, die einfach in allen Aktivitäten des Spiels eine gute Figur machte.

