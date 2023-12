Eine der besten Waffen aus Gambit kehrt im neuen Update zu Destiny 2 zurück – Das müsst ihr tun, um Halsbruch zu bekommen

Ready or Not Launch Trailer der 1.0 Version. Das Spiel hat das Early Access verlassen und ist jetzt in der Vollversion auf Steam verfügbar.

Ready or Not Launch Trailer

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Seit der Einführung vom Gambit mit der DLC-Erweiterung „Forsaken“ treten darin zwei Teams mit je vier Spielern in getrennten Arenen gegeneinander an. Welches Team zuerst die nötige Anzahl an Partikeln (fallengelassen von getöteten PVE-Gegnern) sammelt, damit den Endboss beschwört und ihn besiegt, gewinnt die Runde.

Wie bekommt man Halsbruch? Im Unterschied zu Season 5 erhält man die Waffe jetzt wesentlich einfacher. Konkret über das Erspielen von Engrammen. Es also weder eine Quest, noch stundenlanger Grind nötig. Das war in Season 5 noch anders.

Halsbruch wurde kurz nach Season 5 bereits wieder aus dem Spiel genommen. Nun, mit dem Update „Season of the Wish“ feiert die Waffe ihre Rückkehr.

Die Spitzenwaffe „Halsbruch“ ist seit dem neuesten Update für Destiny 2 wieder Teil des Spiels. Was die Waffe so drauf hat, und wie ihr sie bekommt, erfahrt ihr hier.

