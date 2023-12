Epic-Adventskalender 2023: Steam-Rivale verschenkt 3 Erweiterungen von Destiny 2 für kurze Zeit

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Auch auf Steam könnt ihr gerade sparen: Zwei Studios nutzen das Drama um The Day Before aus, um ihre Survival-Spiele auf Steam im Sale anzubieten

Destiny 2: So entdeckt ihr alle 14 Sternenkatzen-Fundorte in Season 23

Wenn ihr neu bei Destiny 2 seid, hat unsere Expertin Britta hier für euch zusammengefasst, wie ihr 2023 am besten in das Action-MMO einsteigen könnt.

Was ist das für ein Angebot? Der Epic Games Store hat am 13. Dezember 2023 seine Weihnachtsaktion eingeläutet. Der Steam-Rivale lockt das ganze Jahr hindurch mit wöchentlichen Gratis-Spielen und lässt sich das viel Geld kosten . Trotz allem ist der Epic-Adventskalender auch in diesem Jahr zurück und hat zum Auftakt gleich ein besonderes Geschenk für Gamer.

