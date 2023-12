Destiny 2: So abgefahren ist der neue raketenbasierte Waffentyp aus Season 23

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Welche Erfahrungen habt ihr mit der Pistole „Geschuldete Güte“ in Destiny 2 gemacht? Und glaubt ihr, dass Waffen mit raketentragendem Gehäuse einen festen Platz in der Meta von Destiny 2 erreichen können? Teilt eure Gedanken und Erfahrungen gerne in den Kommentaren mit.

Was macht die Waffe so gut? Der 120er-Archetyp glänzt mit einer soliden Feuerrate und hohen Einzelschussschadenswerten. Mit einem präzisen Schussverhalten und einem gut ausbalancierten Handling eignet sie sich größtenteils für den PvE- weniger für den PvP-Einsatz.

In diesem Artikel schauen wir uns an, ob die Waffe dem gerecht wird. Außerdem werfen wir einen genaueren Blick auf die Perks und sagen euch, worauf ihr setzen solltet, um das Beste aus der Waffe herauszuholen.

Was für ein neuer Waffentyp ist das? In Season 23 von Destiny 2 wurde das Waffenarsenal des Loot-Shooters um einen brandneuen Waffentyp mit „raketentragendem Gehäuse“ erweitert.

Destiny 2 ist bekannt für seine vielfältige Auswahl an Waffen, die den Spielern zahlreiche taktische Möglichkeiten bieten. In Season 23 zieht nun ein neuer, abgefahrener Waffentyp mit raketenbasiertem Gehäuse besonders viel Aufmerksamkeit auf sich. MeinMMO sagt euch, wie gut die Waffe „Geschuldete Güte“ ist und ob sich der Aufwand dafür lohnt.

