Destiny 2 soll angeblich Aktivitäten für 12 Spieler erhalten: Wird der Bug endlich zum Feature?

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Der DLC “Die Finale Form” (The Final Shape) soll im Juni 2024 erscheinen, unsere Destiny-Expertin Britta hat zusammengefasst, was bislang über die Erweiterung bekannt ist, die unter viel Getöse bereits einmal verschoben wurde:

Warum wäre das was Besonderes? In Destiny war die maximale Gruppengröße schon immer 6, in den Raids. Es wurde aber von Fans spekuliert, dass Bungie für ein „episches Gefühl“ auf 12 Leute erhöhen könnte.

Es gibt keine konkrete Timeline, wann das kommen soll. Aber wahrscheinlich ist es, dass Bungie, wenn sie sowas bringen, es mit dem Release von „The Final Shape“ am 4. Juni 2024 machen oder in einem Patch danach.

Was sagt der Leak ? Liz sagt lediglich, dass Destiny 2 Aktivitäten für 12 Spieler in der Zukunft bringen wird.

