Hüter zocken bei den Hüterspielen 2023 in Destiny 2 nur noch eine Klasse, um einen geliebten Helden zu ehren

Destiny-2-Spieler haben es nicht vergessen und nun eine bewegende Aktion gestartet, um ihren verlorenen Helden Commander Zavala bei den Hüterspielen 2023 zu ehren.

Warum planen Hüter diese Aktion? Im März 2023 ist Lance Reddick, die Synchronstimme von Commander Zavala und “John Wick”-Star überraschend im Alter von 60 Jahren verstorben. Bereits damals zeigten die Hüter, vor allem die Klasse der Titanen, ihre Anteilnahme im Spiel mit Mahnwachen und erinnerten damit an einen großartigen Schauspieler, der einer von ihnen war.

In jenen Tagen entstand auch die Idee, dass man Lance Reddick bei den Hüterspielen 2023 ein Denkmal setzen sollte. Denn wenn die Titanen siegen, dann wird Bungie dies 1 Jahr lang mit einer Vergoldung des Titanen-Symbols auf der Hüterspiele-Statue würdigen.

Seit dieser Woche laufen nun die Hüterspiele und die Spieler haben ihr Vorhaben nicht vergessen.

Hüter fordern auf bei der Aktion mitzumachen: Bekannte Destiny-2-Streamer, wie GernaderJake und Uhmaayyze glauben bereits an einen Sieg der Titanen. Andere, wie Knitehawk, animierten dazu unter dem Credo „Wir tun dies für Commander Zavala“ diesen Tribut aktiv in die Tat umzusetzen.

Wir tun dies für Commander Zavala! Ich nehme am Guardian Games Cup als Titan teil. Es erwartet euch der beste TITAN-Inhalt, den ihr je gesehen habt! teilte der Destiny-2-Stramer Knitehawk via Twitter

Auch Spieler, die eigentlich gar kein Titan-Main sind, wollen mitmachen und das Andenken an Reddick ehren, indem sie als Vertreter der Klasse im Spiel spielen, die Zavala repräsentiert.

Doch ist der Titan überhaupt die richtige Klasse? Manche Hüter merkten an, dass Lance Reddick eigentlich doch mehr ein Warlock-Spieler war. Dazu existiert ein Video, wo man sieht, wie der Schauspieler in Destiny 2 mit seinem Warlock unterwegs ist.

Doch schaut man sich das Profil von Lance Reddick bei Bungie an und seinen Spielverlauf wird klar, in Lightfall war es wieder der Titan, mit dem er die meiste Zeit im Spiel verbrachte. Es war bei ihm also wie bei vielen anderen Hütern: Man zockt die Klasse, die stark ist oder einem gerade den meisten Spaß bringt.

Man kann aber wohl behaupten: Lance Reddick war dennoch ein echter Titan. Denn als Commander Zavala hat er mehr als einmal die Herzen der Hüter berührt – und dass auch außerhalb seines offiziellen Jobs bei Bungie.

Jede Zeile von Commander Zavala wurde seit 2014 von Lance Reddick eingesprochen – und mehr

Was bedeutet das nun für die Hüterspiele 2023? Die Aufforderung, nur noch eine Klasse zu spielen, könnte also 2023 Auswirkungen auf den olypmischen Wettbewerb in Destiny 2 haben. Denn die Spiele könnten in diesem Jahr eine reine Hommage an Commander Zavala und Lance Reddick werden.

Derzeit führen die Titanen. Doch ob das auch in den kommenden 3 Wochen des Events klappt, ist unklar:

Einige Fans befürchten, dass das Spielen nur einer Klasse die Chancen auf einen Sieg in den Hüterspielen 2023 verringern könnte.

Andere wiederum argumentieren, dass es wichtiger ist, Commander Zavala zu ehren und die Gemeinschaft zu vereinen, als sich um den Wettbewerb zu kümmern.

Wie denkt ihr darüber? Sollten die Hüter in Destiny 2 bei den Hüterspielen 2023 nur noch die Titanen-Klasse spielen, um Commander Zavala zu ehren? Oder sollten sie um jeden Preis versuchen, die verschiedenen Kategorien mit ihrer Lieblingsklasse zu gewinnen? Schreibt uns eure Meinung bitte in die Kommentare.

Übrigens, die Hüterspiele in Destiny 2 können von jedem kostenlos gespielt werden:

