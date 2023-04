Ex-Mitarbeiter von Bungie plaudert über geheimes Projekt in Unreal Engine – Neues PvP-Game für PS5?

Die Hüter in Destiny 2 träumen derzeit von einem fehlerfreien Loot-Shooter auf einer Unreal Engine der neuesten Generation. Doch warum nur träumen? Dass dies nämlich gar nicht so unwahrscheinlich ist, haben ein ehemaliger Mitarbeiter und einige Stellenbeschreibungen schon längst angedeutet.

Sieht Destiny 2 bald besser aus als je zuvor? Vielleicht nicht Destiny 2. Aber es wird immer wahrscheinlicher für das neue und noch geheime Projekt von Bungie. Zumindest, wenn man den Informationen Glauben schenkt, die im Netz offengelegt wurden.

So soll eine neue IP das Free-to-Play-Modell von Destiny 2 übernehmen.

Der Fokus soll auf Kompetitive Gaming und damit dem PvP liegen.

In Stellenausschreibungen wurde die Vorgabe „Erfahrung mit Unreal Engine 4, 5, Unity3D oder anderen modernen Entwicklungs-Toolsets“ verlangt.

Und nun hat auch noch ein ehemaliger Mitarbeiter in seinem Profil veröffentlicht, dass er bei Bungie „die Bemühungen leitete, einen umfangreicheren Prototyp [für ein neues Spiel] in Unreal [Engine] zu bauen“.

Baut Bungie gerade den ultimativen PvP-Shooter im Destiny-Style?

Woher kommen die Informationen? Es ist schon lange bekannt, dass Entwickler Bungie, der Schöpfer der Halo- und des Destiny-Franchise, mit Sony seit geraumer Zeit an einem oder mehreren ehrgeizigen Projekten arbeitet.

Mehrere Stellenausschreibungen deuten auf ein neues PvP-Spiel von Bungie hin. Nun hat das LinkedIn-Profil des ehemaligen Creative Direktors, Robert Engeln erneut weitere Infos verraten.

Obwohl der ehemalige Mitarbeiter und die Ausschreibungen keine umfassenden Details preisgab, hat die Community trotzdem 1 und 1 zusammengezählt und spekuliert, dass Bungies-Prototyp-IP auf ein völlig neues PvP-Spiel hindeuten könnte, das die Spieler begeistern soll.

So hat Engeln bei Bungie von 2017 bis 2019 zunächst an der Entwicklung für ein neues Spiel und eine neue IP gearbeitet und Bemühungen geleitet, „einen umfangreicheren Prototyp in der Unreal [Engine] zu erstellen.“

Zwischen 2019 und 2020 war er dann mitverantwortlich für die Projektleitung zur neuen IP und „die Erstellung eines robusten Prototyps sowie die Begleitung des Projekts durch den Greenlight-Prozess“.

Bungie könnte also tatsächlich bei der laufenden Entwicklung seiner kommenden Spiele auf die neueste Unreal Engine setzen und Engeln dafür gesorgt haben, das es auch “grünes Licht” für die Finanzierung und Realisierung bei Bungie erhält.

Was ist die Unreal Engine? Die Unreal Engine 5 ist derzeit eine der fortschrittlichsten Gaming-Engines. Sie wird von Epic Games entwickelt, mit denen Bungie bereits zusammenarbeitet, und hat sie sich inzwischen zu einer der führenden Engines in der Gaming-Industrie entwickelt.



Dabei bietet sie den Entwicklern nicht nur eine Vielzahl von Tools und Funktionen, um Spiele zu erstellen, sondern auch eine leistungsstarke 3D-Rendering-Engine, eine fortschrittliche Physik-Engine und ein ausgefeiltes Animationssystem.



Das ermöglicht es, extrem detaillierte 3D-Modelle in Echtzeit zu rendern, ohne Kompromisse bei der Leistung eingehen zu müssen. Am Ende entsteht eine realistische und immersive Spielerfahrung, die die Grenzen zwischen Realität und Virtualität verschwimmen lässt.

Mit der Nutzung dieser Engine würde der Schöpfer von Destiny 2 also auf neueste und modernste Technik setzen und die Augen der Hüter zum Leuchten bringen.

Es könnte nicht nur eine bedeutende Verbesserung für das Gameplay bedeuten, sondern auch eine beeindruckende Grafik und möglicherweise neue PvP-Mechaniken beinhalten.

Zumindest das Warten würde sich lohnen: Derzeit ist das für die Spieler in Destiny 2 jedoch nur ein kleiner Trost. Denn Destiny, das aktuelle Spiel von Bungie, hat mit immer mehr Fehlern zu kämpfen, was Spieler spekulativ auf die alte und in die Jahre gekommene Tiger-Engine zurückführen.

Bungie selbst hat sich dazu offiziell noch nicht geäußert. Doch die Aussicht, dass der Entwickler zukünftig auf eine neue Engine, wie die Unreal Engine 5 setzt, könnte jedoch eine bedeutende Verbesserung bedeuten, auf die es sich zu warten lohnt.

Damit wächst die Neugier der gefrusteten Destiny-Spieler darauf, welche Projekte gerade bei Bungie in der Entwickler-Küche so vor sich hinköcheln. Viele glauben, wenn das Studio weiterhin zu den Top-Entwicklern auf dem Markt gehören und Sony zufrieden stellen will, muss zumindest eines dieser Projekte ein großer Erfolg werden. Vielleicht auch exklusiv auf der PS5.

Träumt ihr nun ebenfalls von einem neuen Destiny in der Unreal Engine? Ist das etwas, dass ihr euch vielleicht auch für Destiny 2 erhofft? Und glaubt ihr, das wird die Hüter wieder begeistern können? Dann hinterlasst gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren.

Für die Fans guter Story-Videos war diese Woche weniger erfreulich, denn ein bekannter Streamer gab das vorläufige Ende seiner Destiny-Karriere bekannt:

