Destiny 2: Kurioser Soundbug und weitere Fehler sorgen nach dem Midseason-Update wortwörtlich für Kopfschmerzen

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Was denkst du über die Probleme, die das Midseason-Update für Destiny 2 verursacht hat? Was sollte Bungie eurer Meinung nach tun, um die Fehler im Spiel zu beheben und die Qualität des Spielerlebnisses zu verbessern?

„Was ist nur los beim Bungie-Support?“ Die Entwickler von Destiny 2 haben in der Vergangenheit eigentlich oft bewiesen, dass sie absolut in der Lage sind, schnell und effektiv auf Probleme zu reagieren und sie zu beheben.

Dies löst temporär das Soundproblem in Destiny 2: Bungie hat jedoch für die Probleme mit dem Sound im Spiel bereits eine kurzfristige Lösung bereitgestellt, die Abhilfe schafft. So wird als Problemumgehung empfohlen, 3D-Audio zu deaktivieren. Dazu gehören etwa:

Davon kriegt man Kopfschmerzen: Speziell die Audioprobleme waren im Destiny-Reddit und bei den Spielern ein Thema. So berichtet der Spieler Ashen8th beispielsweise, dass er auf der PS5 so etwas noch nie zuvor erlebt und vor allem dieser neue Soundbug das Spiel für ihn völlig unspielbar gemacht hätte:

Paul Tassi von forbes hat nach dem Update eine persönliche Bug-Liste erstellt und aufgezeigt, dass der Midseason-Patch 7.0.5.0 in Destiny 2 mehr Probleme als Lösungen gebracht hat. Die Liste ist lang und enthält eine Vielzahl an Dingen, die das Spielerlebnis stark beeinträchtigen. Dazu gehören unter anderem:

Grundsätzlich ist es verständlich, dass Updates und Patches auch neue Bugs und Fehler beinhalten können. Das ist nie ganz ausgeschlossen. Doch die aktuellen Probleme in Destiny 2 haben die Grenze dessen überschritten, was die Spieler akzeptieren können und wollen.

Was ist nach dem Update mit Destiny 2 los? Am Dienstag dieser Woche brachte Bungie sein großes Midseason-Update für die Season 20 ins Spiel. Es enthielt einige Änderungen an Waffen und Fähigkeiten sowie Fehlerbehebungen.

