Der Schöpfer von One Piece hat vermutlich schon 17 Jahre darauf gewartet, Joy Boy zu zeichnen

Im vergangenen Manga-Kapitel von One Piece wurde endlich enthüllt, wer Joy Boy ist. Wir haben den Charakter zwar noch nicht gesehen, doch wir wissen, was genau er ist und wann er gelebt hat. Es könnte allerdings sein, dass wir jetzt schon ein Detail zu Joy Boys Aussehen wissen.

Vorsicht vor Spoilern: Wir gehen hier auf alle Details ein, die wir bereits über Joy Boy erfahren haben.

Wie sieht Joy Boy aus? Der Mangaka Eiichiro Oda verriet im Juni 2007, dass er es nicht abwarten kann, einen Piraten mit einer Augenklappe zu zeichnen. Der Charakter soll in der finalen Phase von One Piece auftauchen. Aktuell steuert der Manga von One Piece dem Ende entgegen, weshalb es sein könnte, dass Oda mit dem Piraten mit der Augenklappe Joy Boy meinte.

Die Aussage hat der Nutzer pewpiece auf X herausgesucht und geteilt:

An Piraten haftet das Klischee, dass sie eine Augenklappe tragen würden. Doch bislang gab es in One Piece keinen einzigen Piraten mit einer Augenklappe. Umso passender wäre es, wenn der allererste Pirat eine Augenklappe tragen würde.

Oda verriet damals, dass er es kaum abwarten könne, diesen Charakter zu zeichnen. Dass er nach dieser Aussage ganze 17 Jahren warten musste, damit hätte er wohl nicht gerechnet.

Joy Boy findet erstmals auf Egghead Island eine Erwähnung. Das passende Opening zum Arc gibt es hier:

Das wissen wir bereits über Joy Boy

Wer ist Joy Boy eigentlich? Bislang wurde Joy Boy noch nicht so oft erwähnt. Dank des neuen Kapitels wissen wir, dass er vor rund 900 Jahren gelebt hat und der allererste Pirat war. Es ist noch unklar, ob Joy Boy auf das Meer segelte, weil die Welt im Ozean versinken wird.

Ansonsten wissen wir, dass

er vor rund 800 Jahren den Fischmenschen helfen sollte, die Arche Noah vom Meeresgrund an die Oberfläche zu heben.

Ruffy die neue Inkarnation von Joy Boy ist. Der gigantische Elefant Zunesha erwähnte seinen Namen, als Ruffy seine Gear-5-Kräfte erweckte.

Bislang war unklar, ob der Sonnengott Nika und Joy Boy die gleiche Person sind. Doch dank des neuen Kapitels wissen wir, dass Joy Boy nur die gleichen Kräfte wie Nika hatte. Deshalb könnte es sein, dass er der erste Teufelsfruchtnutzer der „Mensch-Mensch-Frucht, Modell: Nika“ war. Durch sie hätte er zu seinen Gummikräften gelangen können.

Wer könnte sonst gemeint sein? In den Kommentaren unter dem Tweet von pewpiece vermuten die Fans noch einen weiteren Piraten, der eine Augenklappe getragen haben könnte. Rocks D. Xebec war der Kapitän einer gefürchteten Piratenbande, zu der hochrangige Mitglieder wie Whitebeard, Kaido, Big Mom und Shiki zählten.

Bislang war Rocks noch nicht in voller Montur zu sehen. Allerdings gab es im Anime bereits eine Silhouette zu sehen, die andeuten könnte, dass er seine beiden Augen noch hatte. Somit ist die Chance höher, dass der Pirat mit der Augenklappe Joy Boy ist.

Allerdings könnte es genauso gut sein, dass die Silhouette so ein wichtiges Detail außer Acht gelassen hat.