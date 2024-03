So sähen die Charaktere von One Piece in den Universen von Dragon Ball, Naruto und Co. aus

Egal, ob One Piece, Naruto oder Dragon Ball – in der Welt der Animes ist für jeden Geschmack etwas dabei. Jeder Mangaka hat seinen eigenen Zeichenstil und designt seine Charaktere in einem unvergleichlichen Aussehen. Doch wie sähe es aus, wenn die Charaktere aus einem Anime in einen anderen gelangen? In einem Sammelthread erfahren wir zumindest, wie die Charaktere aus One Piece in anderen Anime-Universen aussehen würden.

Welche Mangaka haben da mitgemacht? Auf Twitter hat One Piece Tweets einen Sammeltweet eröffnet, in dem er unterschiedliche Zeichnungen von Charakteren aus One Piece veröffentlicht. Das Besondere dabei ist, dass die Figuren von anderen Mangakas als Eiichiro Oda, dem Schöpfer von One Piece, gezeichnet wurden.

In dem Tweet sind die unterschiedlichsten Mangakas zu finden, die unter anderem damals One Piece zum 10. Geburtstag gratuliert haben. Die wohl berühmtesten sind Akira Toriyama, der erst kürzlich verstorben ist und für Dragon Ball bekannt wurde, und Masashi Kishimoto, den viele durch Naruto kennen dürften.

Die Bilderstrecke könnt ihr euch auf dem genannten Twitteraccount ansehen. Die Bilder der anderen Mangaka findet ihr in den Antworten:

Die Mangakas von Naruto und Dragon Ball haben jeweils Ruffy mit einer Fleischkeule gezeichnet. Bei Akira Toriyama sieht Ruffy ein wenig kleiner und schlanker aus, bei Masashi Kishimoto ist er hingegen so dick, dass das Hemd zu platzen droht.

Doch es gibt noch weitere Mangaka, die Ruffy und Co. gezeichnet haben. Darunter befinden sich die folgenden bekannteren Zeichner:

Tite Kubo (Bleach)

Hideaki Sorachi (Gintama)

Boichi (Dr. Stone)

Fujiko Fujio (Doraemon)

Yusei Matsui (Assassination Classroom)

Takeshi Obata (Death Note)

Kohei Horikoshi (My Hero Academia)

Letzterer hat sogar ein komplettes Bild erstellt, in dem nicht nur Ruffy, sondern auch Zorro, Sanji, Lysop und Nico Robin zu sehen sind.

Wie sehen die Bilder aus? Die Charaktere sehen wirklich so aus, als würden sie so in dieser Form in der Geschichte des jeweiligen Mangaka vorkommen. Je nach Zeichenstil haben Ruffy und Co. andere Gesichtszüge oder einen unterschiedlichen Detailgrad.

Die Zeichnung von Hideaki Sorachi, dem Kopf hinter Gintama, sticht besonders hervor. Hier ist Lysop zu sehen, der wie auf einem Porträt posiert. Er hat markante Gesichtszüge, die im Gintama-Zeichenstil noch mehr hervorstechen.

Auch die ausgeprägte Rückenmuskulatur von Ace und Whitebeard sticht bei dem Bild von Boichi (Dr. Stone) besonders hervor. Er hat die Muskeln mit einzelnen Schattierungen noch deutlicher hervorgehoben, selbst die Kleidung ist bis in die letzte Falte durchschattiert.

