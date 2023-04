Der Mann, der vor 10 Jahren Destiny ruinierte, geht jetzt zu Netflix und macht dort ein neues, großes AAA-Spiel

Joseph Starten war vor 10 Jahren als Autor und Design Director für den schlimmen Fehlstart bei Destiny 1 verantwortlich und machte danach bei Microsoft an Halo Infinite weiter. Jetzt soll der 51-Jährige für Netflix ein neues Hammer-Spiel entwickeln, das offenbar für PC, PlayStation und Xbox erscheinen wird.

Was hat Joseph Staten mit Destiny zu tun?

Joseph Staten ist ein Autor, der 1998 zu Bungie kam, und dort maßgeblich an den Ingame-Videos für Halo, Halo 2 und Halo 3 gearbeitet hat.

Als Bungie sich dem Mammutprojekt Destiny verschrieb, arbeitete Staten dort als Autor und Design-Director. Wie man später hörte, war seine Arbeit an der Story von Destiny aber so seltsam und verschroben, dass man die Story kurz vor Release einstampfte und unter der Führung von Luke Smith aus den Versatzstücken der alten Story innerhalb weniger Monate eine neue Geschichte zusammenstückelte.

Staten verließ Bungie im September 2013, bevor das Reboot kam, und ging zurück zu Microsoft, wo er von 2014 bis 2023 an Spielen wie Halo Infinite arbeitete.

Neues AAA-Spiel für Netflix mit Geheimnissen und Abenteuer

Das ist jetzt sein Job bei Netflix: Staten hat jetzt angekündigt, dass er als „Creative Director“ zu Netflix wechselt und dort an einem brandneuen AAA-Spiel für mehrere Plattformen arbeitet – in der Regel ist im Westen bei “Multiplattform” sowas wie PC, PS5, Xbox Series X gemeint. Das Spiel soll eine „neue IP“, also ein neues Spiele-Universum begründen.

Er sagt zudem:

In meinem Arbeitsleben, gibt es nichts, was ich mehr liebe, als mit anderen zusammenzuarbeiten, um eine Welt zu bauen, die voll mit Bilden, Charakteren, tiefen Rätseln und endlosen Abenteuern ist.

Netflix macht offenbar einen großen First Person Shooter in der Unreal Engine

Was hat Netflix mit Gaming zu tun? Auf Netflix gibt es etwa 50 Spiele, die meisten davon sind Indie-Games. Aber man hat im November 2022 Job-Postings entdeckt, die nahelegten, dass Netflix einen Design Director sucht, der ein PC-Spiel mit der Unreal Engine entwickelt, offenbar einen First Person Shooter (via kotaku).

Gut möglich, dass Staten jetzt für Netflix an diesem Titel arbeitet. Das würde jedenfalls zu seinem bisherigen Werk passen.

Gaming könnte neben Serien und Filmen ein wichtiges Standbein für Netflix werden, die zuletzt im Kampf um den Platz als Top-Streamingdienst Federn lassen mussten.

Was war damals Statens Problem bei Destiny? Das ist bis heute nicht so ganz klar. Die Ursprungs-Story von Destiny drehte sich viel um abstrakte Konzepte wie Licht, Dunkelheit und Hoffnung.

Offenbar erreichte Destiny irgendwann 2013 den Punkt, dass die Verantwortlichen von Destiny entschieden, dass sich so eine Story nicht für ein Multimillonen-Dollar-Shooter-Projekt eignet und man machte dann eine relativ wirre SF-Story draus, die keine Zeit hat zu erklären, warum man keine Zeit hat, was zu erklären. Über Jahre schlug sich Destiny in der Folge dieses Reboots mit einer Story rum, die nicht einmal die Verantwortlichen so richtig verstanden:

