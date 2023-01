Wer Mobile-Games ohne Pay2Win sucht, kann sie ausgerechnet bei Netflix finden

Für mich als Spieler bedeutet das, dass ich ungehindert Spaß an den Spielen haben kann. Ich weiß von Anfang an, womit die Spiele finanziert werden: dem Abo. Ich werde mich dort niemals mit P2W oder nerviger Werbung auseinandersetzen müssen.

Netflix hat den Vorteil, dass das Unternehmen durch das Abo-Modell nicht auf P2W, Werbung oder Ingame-Käufe angewiesen ist. Das Gleiche sagte auch der neue Co-CEO von Netflix, Greg Peters, in einem Investoren-Gespräch im Juni 2021, als Netflix den Einstieg in den Gaming-Markt angekündigte .

