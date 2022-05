Netflix bekommt heute 3 neue Games – Wie kann ich dort überhaupt spielen?

Netflix hat am heutigen 25. Mai 2022 verkündet, dass der Streaming-Dienst 4 neue Spiele erhält. Drei dieser Spiele sind schon heute verfügbar und das sind nicht die ersten Games der Plattform. Doch wie spielt man überhaupt Spiele auf Netflix?

Welche Spiele fügt Netflix hinzu? Netflix fügt seiner Auswahl am heutigen 25. Mai 2022 drei neue Spiele hinzu. Dabei handelt es sich um Dragon Up, Moonlighter und Townsmen: A Kingdom Rebuilt. Am 31. Mai 2022 folgt mit Exploding Kittens der Release des vierten Spiels.

Voraussetzungen zum Spielen der Netflix-Games

Brauche ich ein Neflix-Abo zum Spielen? Um ein Spiel auf Netflix spielen zu können, ist ein aktives Abonnement bei dem Streaming-Dienst notwendig. Ihr spielt die Spiele über euer Netflix-Konto und Netflix-Profil.

Wie bei Serien und Filmen können auch die Netflix-Spiele auf verschiedenen Geräten mit demselben Konto heruntergeladen und gespielt werden. Mit den Kinderprofilen ist der Download der Spiele nicht möglich.

Wenn ihr das Geräte-Limit erreicht und die dazugehörige Mitteilung durch Netflix erhalten habt, müsst ihr euch auf einem nicht genutzten Gerät ausloggen, um einen Slot freizugeben.

Da ein aktives Netflix-Abo zum Spielen notwendig ist, enthalten die beinhalteten Spiele keine Werbung oder zusätzliche Kosten in Form von In-App-Käufen.

Auf welchen Geräten kann ich Netflix-Spiele spielen? Die Spiele, die Netflix in seinem Repertoire hat, können nur auf mobilen Geräten mit dem iOS- oder Android-System gespielt werden.

Auf einem TV-Gerät, einem Laptop oder einem PC sind die Netflix-Spiele nicht spielbar. Selbiges gilt für Spiele-Konsolen, mit der Netflix-App. Das heißt, dass das Spielen der Netflix-Games auf beispielsweise der PlayStation 4 oder Xbox One nicht möglich ist.

Auf folgenden mobilen Geräte-Typen sind die Netflix-Games spielbar:

Android-Smartphones (mit Android 8.0 oder höher)

Android-Tablets (mit Android 8.0 oder höher)

iPhone(iOS 15 oder höher)

iPad (iPadOS 15 oder höher)

iPod touch (OS/iPadOS 15 oder höher)

Netflix steigt offiziell ins Gaming ein und startet mit Mobile – Was das bedeuten könnte

Die Installation auf Android- und iOS-Geräten

Wie installiere ich Netflix-Spiele auf meinem Gerät? Um ein Netflix-Spiel zu spielen, müsst ihr die Netflix-App auf einem kompatiblen Gerät installieren und euch mit eurem aktiven Netflix-Abo anmelden.

Anschließend wählt ihr in der Netflix-App den Bereich „Spiele“. Diesen solltet ihr an der unteren Seite eures Bildschirmes in der linken Ecke finden. Der „Spiele“-Bereich befindet sich direkt neben der Registrierkarte „Startseite“.

Habt ihr in dem „Spiele“-Bereich ein interessantes Spiel entdeckt, klickt ihr es an. Anschließend öffnet sich eine Vorstellung des jeweiligen Spiels mit Trailern, einer Beschreibung und verschiedenen Bildern.

Ihr könnt dieses Spiel nun entweder über „Teilen“ am rechten Bildschirmrand mit euren Freunden über WhatsApp, Instagram oder ähnlichen Diensten teilen oder es mittels des „Spiel herunterladen“-Schalters downloaden.

Klickt ihr auf „Spiel herunterladen“ öffnet sich auf Android-Geräten der „Google Play“-Store mit der Store-Seite des Spiels. Dort sehr ihr neben der USK-Freigabe, der Download-Anzahl und den Bewertungen auch die „Installieren“-Schaltfläche, mit der ihr das Spiel anschließend auf eurem Gerät installiert.

Auf iOS-Geräten funktioniert die Installation ähnlich, mit dem Unterschied, dass sich der App Store öffnet und ihr dort auf „Laden“ oder das Wolkensymbol klicken müsst.

Ihr findet die Netflix-Spiele in der von uns rot umrahmten Registrierkarte namens „Spiele“

Neben einer wachsenden Auswahl an Mobile-Games bietet Netflix noch andere spannende Inhalte für Gamer. Während RPG-Fans sich bereits seit längerer Zeit über die zweite Staffel zu The Witcher freuen dürfen, müssen wir weiterhin auf eine zweite Staffel von Arcane warten.

Die Serie zu dem Erfolgstitel League of Legends kam bei den Zuschauern extrem positiv an, weshalb die Fans der Serie sich im April um eine zweite Staffel sorgten, als Netflix ankündigte, das Budget für Animationsserien stark einzuschränken.