Weil Netflix große Probleme hat, sorgen sich LoL-Fans um Staffel 2 von Arcane – Jetzt reagiert Riot

Der Streaming-Anbieter Netflix steckt derzeit in größeren Problemen, weswegen der Service angekündigt hat, einige Animationsserien zu streichen oder nicht fortzuführen. Vor allem Fans der LoL-Serie Arcane machen sich darüber Sorgen. Doch nun äußert sich Riot, der Entwickler von League of Legends, zu der Situation.

Was ist die Situation? Netflix veröffentlichte kürzlich den Finanzbericht über das erste Quartal 2022. Dieser zeigte Probleme bei dem Streaming-Anbieter auf, auf die er entsprechend reagieren muss.

Netflix hatte für die ersten 3 Monate von 2022 einen Zuwachs von 2,5 Millionen Abonnenten geplant, hat in diesem Zeitraum aber etwa 200.000 verloren.

Der 20. April wird dabei als der schlechteste Tag in der Geschichte von Netflix hervorgehoben, wenn man sich die Werte der Aktien ansieht.

Als Reaktion darauf entschied sich Netflix dazu, das Budget für Animationsserien stark einzuschränken. Das betrifft laufende Serien, als auch geplante Titel.

Sogar der Chef für Netflix-Animationen und sein Team wurden gefeuert, wie die Website The Wrap berichtet (via thewrap.com).

All diese Faktoren sorgten dafür, dass Fans der LoL-Serie Angst davor hatten, die zweite Staffel von Arcane niemals zu Gesicht zu bekommen. Doch Riot gab Entwarnung.

Nun äußert sich der Entwickler

Was sagt Riot? Der „League of Legends“-Entwickler Riot Games hat sich gegenüber der englischen Webseite Dexerto zu diesem Thema geäußert und lässt die Fans aufatmen. Ein Pressesprecher von Riot bestätigt, dass sich die zweite Staffel von Arcane in voller Produktion befindet und das auch weiterhin tun wird.

Das läge vor allem daran, dass Riot die Serie selbstständig produziert und Netflix nur für die Bereitstellung der Inhalte auf der Plattform verantwortlich sei. Daher bleibt Arcane von den Änderungen unberührt und Riot und das französische Studio Fortiche arbeiten weiter an Staffel 2 der erfolgreichen Serie.

Ein Release-Datum oder gar kein Zeitraum liegen aber noch in weiter Ferne. Fans müssen sich also noch eine Weile gedulden, bis sie Jinx, Vi, Victor und Co. wieder über die Schulter schauen können.

Arcane ist ein Mega-Hit

Wie geht es der Serie? Zuletzt hat Arcane bei den Annie-Awards richtig abgeräumt. Diese finden in Hollywood statt und sind eine Art Oscar für Animationsfilme und Serien. Hier konnte die Show von Riot ganze 9 Gewinne absahnen, unter anderem für das beste Writing, das beste Charakter-Design und die beste Animationsserie.

Um diesen Erfolg nicht alleine im Raum stehenzulassen, plant Riot derzeit weitere Filme und Serien abseits von Arcane. Genauere Informationen sind dazu aber noch nicht bekannt. Es passt jedoch in den Plan des Studios, das „League of Legends“-Universum weiter auszubauen. So erschienen bereits einige Single-Player-Spiele in diesem Setting und sogar ein großes MMORPG ist geplant.

Einen Monat nach Release ist klar: Arcane ist eine der besten Serien aller Zeiten

Was haltet ihr von der Serie? Habt ihr Arcane bereits gesehen oder wollt es schauen? Was denkt ihr darüber, dass Netflix diese Einsparungen bei Animationsserien vornimmt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.