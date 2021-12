LoL: Spieler kritisieren neuen Skin, der an Arcane angelehnt ist, als gefährlichen „Präzedenzfall“

In League of Legends gibt es einen neuen Skin für den Helden Ekko, der an seine Rolle in der Netflix-Serie „Arcane“ erinnert. Auch wenn die Spieler den Skin an sich gut finden, gibt es eine ganz spezifische Kritik an dem “Firelight Ekko”-Skin: Der sei um einiges teurer, als er eigentlich sein dürfte.

Was ist das für ein Skin?

Es ist der neueste Skin für den LoL-Champ, Ekko. Er wurde in einem YouTube-Video am 7.12.2021 vorgestellt.

Der „Ekko Firelight“ Skin spielt auf die Rolle von Ekko in der Netflix-Serie Arcane: So holt er etwa einen Hoverboard hervor, wenn er sich in die Basis zurück teleportiert. Er setzt dann auch eine Maske auf.

Der Skin ist jetzt auf dem Test-Server und wurde in einem YouTube-Video vorgestellt.

“Zu wenig Wert, um Vollpreis für Skin zu verlangen”

Was ist die genaue Kritik an dem Skin? Obwohl der Skin an sich gut ankommt, gibt es daran eine systemische Kritik, denn der soll 1350 RP kosten (etwa 10 €) – das sei der Skin aber im aktuellen Skin-System von Riot Games nicht wert.

Ein neues Modell ohne neue Grafik- oder Soundeffekte kostet 750 RP

Ein Skin mit nur einigen der neuen Elemente koste 950 RP (etwa 7,50 €)

Ein Skin für 1350 RP müsste neue Grafik- und Soundeffekte bei allen Fähigkeiten und beim Recall haben, damit er die 1350 RP wert sei.

Der neue Firelight-Skin von Ekko biete aber keine neuen Sound-Effekte. Es wird auch kritisiert, dass die Maske nicht beliebig auf- und absetzbar sei. Bei Skins aus früheren Zeiten sei das noch möglich gewesen.

Gab es so einen Fall schon mal? Ja, ein Nutzer von Reddit sagt, 2017 hätte man die Skins des E-Sport-Team SKT1 auch für 1350 feilgeboten, ohne dass sie neue Sound-Effekte mit sich brachten. Nach dem Protest musste Riot Games einlenken und die teuren Skins mit eigenen Soundeffekten ausstatten. Das müsse man auch jetzt tun.

Man fordert die Leute auf, Riot Games als Feedback mitzugeben, der Skin brauche entweder neue Soundeffekte oder einen niedrigeren Preis.

Wir haben uns auf MeinMMO ausführlich mit dem Aufstieg von Riot Games beschäftigt und fragten: Ist Riot das neue Blizzard?

„Sie verschieben die Maßstäbe“

Warum ist das den Leuten so wichtig? Die vermeintliche Nichtigkeit, dass der Skin etwas zu teuer ist oder dass eben Soundeffekte fehlen, hat auf reddit mehr als 10.000 Upvotes erhalten.

Die Leute nehmen das sehr ernst und sagen, man dürfe hier keinen Präzedenzfall schaffen.

Ein Nutzer erklärt: Früher hatten die meisten der coolen Skins nur 975 RP gekostet, nur wenige, die noch besser waren, gab’s für 1350 RP und die noch teureren seien unfassbar gut gewesen. Heute würden alle Skins standardmäßig 1350 RPs kosten und nur Mist-Skins gäbe es für 975.

Riot Games würde hier die Standards verschieben – sozusagen eine stille Skin-Inflation. Das will man den Entwicklern offenbar nicht einfach so durchgehen lassen. Ein Nutzer sagt, man solle diesen Skin nicht zu einem Präzedenzfall werden lassen.

Skins sind in LoL immer wieder ein großes Thema:

