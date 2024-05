Schnappt euch den Preis-Leistungs-König im Angebot – mit dieser Grafikkarte höchste Details in Elden Ring oder Cyberpunk 2077 erleben

Wenn ihr euch für die RX 7800 XT entscheidet, bekommt ihr eine saustarke Grafikkarte. Findet sie bei Alternate im Angebot.

Ihr spielt momentan noch auf einem verstaubten FHD-Monitor oder eure Grafikkarte kommt langsam an ihre Grenzen? Dann solltet ihr euch definitiv ein Upgrade verpassen. Mit der RX 7800 XT bekommt ihr eine Komponente, die fast mit der RTX 4070 gleichauf ist. Findet das Angebot bei Alternate und seid schnell, die Aktion geht nämlich nur noch zehn Tage. Außerdem könnten bis dahin schon alle Stücke für die Aktion vergriffen sein.

Die RX 7800 XT ist perfekt für hohe Details in WQHD. Selbst bei großen Titeln wie Elden Ring oder The Witcher 3 erreicht ihr locker 80 bis 100 Bilder pro Sekunde. Natürlich kommt es dabei auf die gesamte Synergie eures Systems und den Einstellungen an. Falls ihr noch einen guten WQHD-Monitor sucht.

Pro und Contra im Blick

Pro Famose Details in WQHD

2565MHz Boosttakt

256 Bit

Radeon Anti-Lag

16GB Grafikspeicher Contra Nicht zukunftssicher in 4K

FSR nicht ganz so gut wie DLSS

Eine außerordentlich starke Grafikkarte

Die Radeon RX 7800 XT besitzt 16GB GDDR6-Speicher. Dieser Speicher würde aktuell für 4K-Gaming noch ausreichen, was ich euch aber nicht empfehle. In einer WQHD-Auflösung seid ihr einfach deutlich länger zukunftssicher, erntet mehr Frames und spart zudem noch Geld.

Mit einem GPU-Boost-Takt von 2565MHz liefert euch diese Komponente schnelle und flüssige Frameraten, damit ihr eure Spiele ohne Ruckeln oder Verzögerungen genießen könnt. Sämtliche FPS-Shooter wie Valorant oder Counter-Strike 2 schafft sie mühelos, mit weit über 100 Bildern pro Sekunde.

Diese tolle Grafikkarte hat einiges drauf

Dank der AMD FreeSync-Technologie werden Bildschirm-Tearing und Stottern minimiert, was für eine noch flüssigere Darstellung sorgt. Die Radeon Image Sharpening-Funktion verbessert die Bildqualität und sorgt für superscharfe Details, während Radeon Anti-Lag nervige Input-Lags reduziert und eure Reaktionszeiten verbessert.

Mit einer 256-Bit-Speicherschnittstelle bietet sie euch eine solide Bandbreite für schnellen Datentransfer und unmittelbaren Leistungsvorgängen. Videobearbeitungen, AAA-Spiele oder sogar VR-Anwendungen stellen mit dieser Komponente kein Problem für euch dar.

Häufig gestellte Fragen Was bedeutet FSR 3? FSR 3 steht für „FidelityFX Super Resolution 3“, eine Technologie von AMD, die zur Verbesserung der Leistung und Bildqualität in Videospielen entwickelt wurde. Diese Technologie ist eine Weiterentwicklung von AMDs FidelityFX Super Resolution-Technologie, die es euch ermöglicht, Spiele mit höherer Bildrate und besserer visueller Qualität zu spielen, ohne dabei die Leistung des Systems stark zu beeinträchtigen. FSR 3 funktioniert ganz einfach. Ihr müsst es euch so vorstellen – Es optimiert das Rendern von Spielen und erhöht künstlich die Auflösung eures Bildes. Durch die einsparende Leistung bekommt ihr mehr Bilder pro Sekunde. Die FSR 3-Technologie bietet verschiedene Einstellungen und Optionen, um die Leistung und visuelle Qualität anzupassen, je nach euren Vorlieben und den Anforderungen eures Spiels. Leider kann FSR nach wie vor nicht mit der DLSS-Technologie mithalten, aber dafür ist FSR zugänglicher und AMD bietet euch nach wie vor meistens das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis.

