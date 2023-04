Destiny 2: Hüter sind nach fehlerhaftem Patch nicht mehr so belastbar und sterben deswegen schneller

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

So buggy ist die Belastbarkeit: Seit dem Midseason-Update vom letzten Dienstag berichten mehrere Spieler, dass ihre Belastbarkeits-Werte anscheinend nicht mehr korrekt funktionieren. Sie gaben an einen deutlichen Unterschied im Schadenswiderstand zu haben, der nicht mit dem erwarteten Wert übereinstimmt.

Destiny 2 zeigt in seinem Trailer neue Einblicke in Strang – Der Fokus in Lightfall

Darum ist Belastbarkeit in Destiny 2 so wichtig: Für diejenigen, die nicht damit vertraut sind – Belastbarkeits-Werte in Destiny 2 stellen den Schadenswiderstands eines Hüters dar. Je höher die Belastbarkeit, desto weniger Schaden wird von Feinden verursacht.

