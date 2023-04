PS5: Sony kauft Studio mit Leuten, die Destiny gemacht haben, als es richtig gut war – Neues „AAA-Multiplayer-Spiel“

Sony hat angekündigt, dass sie das „Firewalk Studios“ gekauft haben. Hier arbeiten einige ehemalige Entwickler von Destiny 1, die Bungie verließen, nachdem der damalige Chef Harold Ryan 2016 ging oder von Activision gegangen wurde. Das Studio soll ein neues “AAA-Multiplayer-Spiel” für PlayStation 5 entwickeln, offenbar ein Service-Game wie Destiny.

Was ist das für ein Studio? „Firewalk“ ist ein Studio, das 2018 gegründet wurde. Es war bislang Teil von „Probably Monsters“, einer Gruppe von Top-Entwicklern mit vielen ehemaligen Mitarbeitern von Destiny.

Die Idee von Probably Monsters ist es, mehrere Game-Studios unter einem Dach zu vereinen und dort eigene Marken zu entwickeln. Die Teams sollten frei entwickeln und Probably Monsters würde sich dann um andere Geschäfts-Teile kümmern. Jetzt verkauft man Firewalk an Sony, das Studio wird daher von Probably Monsters ausgegliedert:

Die wichtigsten Leute bei Firewalk waren frühere Mitarbeiter von Bungie wie:

Studio-Chef Tony Hsu (vorher: General Manager und Senior Vice President für Destiny bei Bungie)

Creative Ryan Ellis (vorher: Creative Director von Bungie).

Das Studio hat mittlerweile etwa 150 Entwickler.

Sony arbeitet seit 2021 mit Firewalk zusammen – Plant Service-Game-Offensive

Warum kauft Sony das Studio? Firewalk und Sony arbeiten seit April 2021 zusammen. Sony ist offenbar überzeugt von den Leuten dort. Sie sagen, Firewalk hätte einen innovativen Zugang zu Storytelling und sei „hochqualitativem Gameplay verpflichtet.“

Der Kauf von Firewalk ist ein Teil des Plans von Sony in den Bereich „Live-Service“ vorzudringen, hier plant man 10 neue Spiele für PlayStation 5 und hat dafür im Januar 2022 auch Bungie gekauft.

Was sagen die Entwickler? Tony Hsu sagt, man habe ein fantastisches Team, arbeite gut mit Sony zusammen und freue sich, die „unglaubliche kreative Kraft“ des PlayStation-Studio-Netzwerks zu nutzen. Jetzt könne man aus seiner Vision Realität machen.

Sein bisheriger Boss, Harold Ryan, sagt, er sei Stolz auf das Team und das Spiel, das über Jahre entstanden ist. Man würde sich sehr für das Team freuen.

CEO ging 2016 sehr leise von Bungie weg

Warum sind die denn damals alle von Bungie weg? Das weiß man bis heute nicht so richtig. Harold Ryan ging Anfang 2016 von Bungie weg. Das war so die Zeit, als klar wurde, dass man den irren Masterplan von Activision Blizzard nicht erfüllen wird und Destiny 2 nicht schon, wie geplant, 2016 erscheinen würde.

Vielleicht war Microsoft zu der Zeit mit Bungie zufrieden oder die Leute von Bungie hatten keine Lust mehr, nach diesem harten Zeitplan zu ackern. Es kam dann auch noch später zu einem Reboot von Destiny. Man weiß aber nicht, ob Ryans Abgang mit all dem zusammenhing oder ob er nach 16 Jahren auch einfach mal was anderes machen wollte.

Im Rückblick ironisch: Ryan ging nach 2015, das mittlerweile als “die goldene Zeit von Destiny gilt” – für einige Fans war Destiny nie besser als mit “König der Besessenen”, das im September 2015 erschienen.

In den Jahren darauf verließen einige bekannte Gesichter Bungie dann und zogen zu Probably Monsters weiter: Ryan hat seine Firma ebenfalls in Seattle angesiedelt, wo auch Bungie arbeitet.

Die Firma von Ryan nahm danach jedenfalls in Rekordzeit 200 Millionen $ ein und entwickelte neue Spiele. Man hat davon aber noch keins gesehen. Vielleicht ja jetzt das von Firewalk.

Warum Destiny als Spiel für 10 Jahre scheiterte – Die 3 größten Fehler von Bungie