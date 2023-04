Destiny 2 verliert großen, deutschsprachigen Twitch-Streamer – AndyEdition gibt nach 7 Jahren auf, euch die Story zu erklären

Seit über 7 Jahren hat AndyEdition mit seinen Videos zu Destiny 2 vor allem Hüter aus Deutschland begeistert. Dank ihm konnte man sich die komplexe Story der Licht- und Dunkelheits-Saga bequem in Videos erklären lassen. Doch diese Woche gab er seinen Abschied bekannt.

Wer ist AndyEdition? AndyEdition war einer der wenigen Content Creator in der Destiny-Community, die sich intensiv mit der Story und den vielen Hintergrundgeschichte von Destiny auseinandersetzten.

Er wühlte sich gekonnt für die Hüter durch die komplexen Infos der Bungie-Story und bereitete sie für jeden verständlich in unterhaltsamen und spannenden Videos auf. Damit war er seit 7 Jahren ein fester Bestandteil der deutschsprachigen Destiny-Szene.

Dabei erkannte er auch die Zusammenhänge und teaserte sogar bereits vor 5 Jahren prophetisch den Content des neuen „Lightfall“-Raids mit der Rückkehr von Nezarek an.

Nach kleinen Anfängen Ende 2016 ist sein Kanal dann immer weitergewachsen.

Spielern die Story zu erklären, konnte er so gut, dass er schnell das deutsche Äquivalent zum englischsprachigen YouTuber „My Name is Byf“ und damit zum deutschen „Lore Erklärbär“ wurde.

Im September 2018 hatte er mit „Forsaken“ den mit Abstand größten Erfolg und konnte knapp 750.000 Views und über 5.000 neue Abonnenten verzeichnen.

2018 entschloss sich dann auch Bungie ihn weltweit in einem Community-Focus zu featuren – eine Art Ritterschlag für den deutschen Content-Creator.

Was ist nun los? In den letzten Jahren lief es jedoch für viele deutsche YouTuber bei Destiny 2 nicht mehr so gut, auch für AndyEdition. Am letzten Wochenende verkündete er, dass er sich vom Loot-Shooter samt seinem Video-Content verabschiedet und warum.

So verkündete AndyEdition seinen Abschied

Auf Twitter veröffentlichte AndyEdition am 22. April die Info, dass er sich von seinem aktuellen Content vorerst zurückziehen wird und teilte mit:

[Ich habe] eine Entscheidung getroffen: Ich werde vorerst aufhören. Vielleicht werde ich irgendwann zurückkehren, doch im Moment führt mich mein Weg in eine andere Richtung. Es ist an der Zeit, dass ich mich auf andere Dinge konzentriere. […] Ich hoffe, ihr versteht meine Entscheidung. Auch wenn ich mich vorerst zurückziehe, werde ich immer Teil dieser großartigen Community bleiben. Schrieb AndyEdition am 22. April via Twitter

Ein großes Problem für Lore-Nerds: Vor allem die Frage nach dem “Warum?” löste große Diskussionen in der Destiny-Community aus. Denn die Videos von AndyEdition waren eigentlich stets informativ und auch unterhaltsam. Mit seiner lockeren und zugleich sachkundigen Art hat er es häufig geschafft, die komplexe Welt von Destiny für jedermann verständlich zu machen.

Dabei hat er auch immer wieder seine eigene Meinung und Spekulationen eingebracht, was für viele Fans ein wichtiger Bestandteil seines Contents war.

Doch es gab eben auch dieses eine große Problem, dass er mit seinem Content immer hatte: Viele Hüter ballern lieber und interessieren sich kaum bis gar nicht für die Story.

So kannte man man AndyEdition – Stets mit Begeisterung mitten im Content und der Destiny-Story

Hüter ballern lieber, als etwas über die Story zu erfahren

Welche Story? Obwohl AndyEdition in den vergangenen Jahren viele Fans gewonnen hat, die sich für die Lore von Destiny interessieren, gibt es nach wie vor viele Hüter, die lieber ballern, als sich mit der Geschichte des Spiels auseinanderzusetzen. Für sie steht der Action-Aspekt von Destiny im Vordergrund, und die Story ist eher nebensächlich.

Die einzigartige Perspektive, welche AndyEdition auf die Welt von Destiny hatte, bekam deswegen wohl nie die große Aufmerksamkeit, die sie eigentlich verdiente.

Und der Teil der Spieler, der komplexe Handlungsstränge und tiefgründige Charaktere bevorzugt, während andere einfach nur eine unterhaltsame Zeit haben und sich mit anderen messen möchten, war anscheinend zu gering.

So sagte AndyEdition selbst auf Nachfrage eines Fans zu den genauen Gründen:

Einer der Gründe ist, dass ich meine Zeit sinnvoller nutzen möchte und etwas machen will, das mich weiterbringt. Mit Destiny ist das im deutschsprachigen Raum nicht möglich. erklärt AndyEdition einem Fan auf Nachfrage via Twitter

Mancher Spieler spekulierte auch und sagte, dass er sicherlich nach dem schlechten DLC diese Entscheidung getroffen hat. Doch dazu stellte Andy klar: „Obwohl ich von der Story in Lightfall unglaublich enttäuscht war, spiele ich Destiny noch immer gerne. In letzter Zeit hatte ich am meisten Spaß mit Low Man Raids und den anderen kleinen Herausforderungen, denen man sich im Spiel stellen kann.“

Wird noch ein Abschiedsvideo kommen? Durchaus möglich. Allerdings könne er „noch nicht sagen, ob das in 2 Monaten oder erst in 8 Monaten kommt.“

Auch wie seine konkrete Zukunft aussieht, weiß er derzeit noch nicht:

Sobald ich meine kleinen Ziele im Privatleben erreiche, werde ich mit absoluter Sicherheit wieder etwas suchen, wie ich mich kreativ ausüben kann. Ob das dann wieder YouTube wird und ich mich anderen Spielen oder vielleicht komplett anderen Bereichen widme oder ob ich auf Twitch wieder streame, weiß ich zurzeit einfach nicht. Erfuhr MeinMMO im Gespräch mit AndyEdition

Für AndyEdition selbst ist der Abschied sicherlich nicht leicht, aber er kann stolz darauf sein, dass er einen so großen Einfluss auf die Gaming-Community hatte. Seine Arbeit hat dazu beigetragen, dass viele Spieler die Welt von Destiny besser verstehen und ihnen gezeigt, wie faszinierend die Welt von Destiny sein kann. Das sind sicherlich Erfolge, auf die er zurückblicken kann.

Abschließend möchten wir gerne AndyEdition alles Gute für seine Zukunft wünschen und uns bei ihm für seine großartige Arbeit bedanken, denn auch wir haben viele seiner Videos gerne genutzt, um euch die Inhalte von Destiny und Destiny 2 näherzubringen.

Was würdet ihr Andy gerne sagen? Und was haltet ihr von seinem Abschied aus der Destiny-Community? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare.

