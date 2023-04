Muss man Destiny 1 gespielt haben, um Destiny 2 zu verstehen?

Mit dem Erscheinen des aktuellen DLCs von Destiny 2 „Lightfall“ fragen sich vor allem neue Spieler, ob sie Destiny 1 gespielt haben müssen, um die Handlung des „Nachfolgers“ zu verstehen. In diesem Artikel wird MeinMMO die Frage beantworten und euch dabei helfen, zu entscheiden.

Die große Destiny-Saga ist zweigeteilt: So mancher Spieler der 2023 mit „Lightfall“, dem neuesten DLC von Bungie, ins Spiel eingestiegen ist, hat sich gefragt, ob man ohne Destiny 1 zu kennen eigentlich in Destiny 2 etwas verpasst?

Immerhin gibt es in der Welt der Videogames viele Fortsetzungen und Prequels, die aufeinander aufbauen und die Handlung des vorherigen Spiels fortsetzen. Und ja, auch Destiny 2 ist ein solches Spiel, das auf einer kontinuierlichen Story mit einer großen Saga aufbaut.

Wer Destiny 1 gespielt hat, wird viele Hintergrundinformationen und Details wissen, die in Destiny 2 nicht so umfassend erklärt werden.

Destiny 1 Spieler können besser verstehen, warum bestimmte Ereignisse in Destiny 2 stattfinden und welche Auswirkungen sie auf die Handlung haben.

Außerdem bietet Destiny 1 ein erweitertes Arsenal an Waffen und Rüstungen, die in Destiny 2 nicht, oder sagen wir noch nicht, verfügbar sind.

Dennoch ist es nicht zwingend notwendig, Destiny 1 zu kennen, um Destiny 2 verstehen zu können. MeinMMO erklärt euch, warum.

Wer Destiny 1 kennt, versteht schneller – aber es ist kein Muss

Destiny 2 macht sein eigenes Ding: Destiny 2 hat vieles von Destiny 1 übernommen aber auch verbessert. Doch alle Ereignisse von Destiny 2 finden auch einige Jahre nach den Ereignissen von Destiny 1 statt.

Die Handlung von Destiny 2 baut somit zwar auf den Ereignissen von Destiny 1 auf ist aber nicht zwingend nötig, um das Spiel letztlich zu verstehen.

Die Story von Destiny 2 ist eigenständig und kann von neuen Spielern auch ohne Kenntnisse aus Destiny 1 leicht verfolgt werden.

Wer derzeit in Destiny 2 einsteigt, bekommt von Bungie inzwischen viele der Storydetails aus Destiny 1 in kleinen Trailern oder Loren vermittelt, sodass man im Grunde nichts vermisst.

Destiny 1 ist trotzdem ein großartiges Spiel: Trotzdem sollte man Destiny 1 nicht ganz außen Acht lassen, denn es war ein großartiges Spiel. Destiny 1 ist auch bis heute der Grund, warum viele Veteranen ein so tiefes Verständnis des Destiny-Universums haben und dem Spiel weiterhin treu sind.

Das Erlebnis in Destiny 2 ist besser als in Destiny 1 und bietet trotzdem viele der alten Inhalte

Vor- oder Nachteile von Destiny 1 im Vergleich zu Destiny 2

Diesen Vorteil bietet euch das Spielen von Destiny 1: Auch wenn es kein Muss ist, so ist Destiny 1 trotzdem ein Spiel das zusätzliche Informationen zu Destiny-Charakteren und Geschichten bieten kann und viele Fragen zu Namen liefert, die in Destiny 2 manchmal auftauchen.

So könnte man in Destiny 1 beispielsweise mehr über Efrideet erfahren, von der Lord Saladin so oft spricht, wenn er sein Eisenbanner veranstaltet.

Wer in Destiny 2 den Vermächtnis-Raid „Königsfall“ spielt, könnte in Destiny 1 die ausführliche Story über diesen mächtigen Schar-König erleben.

Und in Destiny 1 lernt man auch Cayde-6 kennen von dem in Destiny 2 nur ein berauschendes Ende im Forsaken-DLC sowie ein Denkmal geblieben sind.

In Destiny 1 stecken somit noch Hintergrundinformationen und Details drin, die in Destiny 2 erwähnt und auch erklärt werden, wie die Story um Savathun und ihre Geschwister. In Destiny 2 werden diese aber nicht so lang und genau erklärt, wie noch in Destiny 1.

Hinzu kommt das Destiny 2 immer mehr dieser alten Inhalte aus Destiny 1 in das aktuelle Spiel übernimmt.

Für Destiny-1-Spieler und Veteranen ist dieses „Content Recycling“ ein Grauen und oft unbeliebt, weil es keine neuen Inhalte sind. Doch genau das bringt auch beide Spiele immer mehr zusammen. Destiny 2 greift immer öfter erzählerisch Geschichten aus Destiny 1 auf, gewährt Rückblicke auf die Geschichte und vollendet sie dann in Destiny 2.

Diesen Nachteil hat das Spielen von Destiny 1: Wenn ihr Destiny 1 zockt, macht ihr allerdings auch einen Rückschritt.

Einige Spieler sind der Meinung sind, dass das Gameplay in Destiny 1 im Vergleich zu Destiny 2 schlechter ist, weil es sich zu Beginn langsam und unzugänglich anfühle.

Auch die Geschichte und das Level-Design von Destiny 1 wurden oft als weniger ansprechend und weniger durchdacht im Vergleich zu Destiny 2 empfunden.

Destiny 1 hat damit sicherlich fantastische Inhalte. Aber die allgemeinen Upgrades von Destiny 2 mit Klassenfähigkeiten, Anpassung und Lebensqualität sind inzwischen einfach besser.

Kurz gesagt: Nur wer Wert auf ein wirklich tiefes Verständnis der Welt von Destiny legt und ein vollständigeres Spielerlebnis haben möchtet, der sollte auch Destiny 1 gespielt haben.

Man verpasst nichts Relevantes: Mancher Destiny-2-Spieler hat Destiny 1 bis heute nie vermisst. Das liegt daran, dass Destiny 2 und auch externe Quellen genug Möglichkeiten bieten, auch ohne Destiny 1 gespielt zu haben, an weitere Hintergrundinfos zu kommen, wenn man denn will.

Der Nachteil dabei ist nur, dass man sie nicht beim selberzocken erlebt, sondern nur noch im Spiel durch Video- oder Texte vorfindet.

Am Ende hängt es trotzdem von den persönlichen Vorlieben ab, ob man zuerst Destiny 1 spielen möchte, um ein vollständigeres Spielerlebnis zu haben, oder ob man direkt mit Destiny 2 beginnt. Außerdem muss man bedenken, dass Destiny 1 derzeit nicht auf PC verfügbar ist und damit nur auf Konsole gezockt werden kann.

Was würdet ihr neuen Hütern raten, die darüber nachdenken, vor ihrem Destiny-2-Erlebnis zuerst Destiny 1 zu zocken? Findet ihr Destiny 2 hat beide Welten ausreichend genug zusammengebracht? Oder sagt ihr Destiny 1 ist ein Muss für jeden Spieler? Schreibt eure Meinung gerne direkt in die Kommentare.

Was Destiny 2 und das Farmen der neuen Exos aus Lightfall einfacher macht, ist dieses neue und geniale Helferlein, dass man ebenfalls aus Destiny 1 kennt:

Destiny 2: So holt ihr euch die neuen Lightfall-Exos bei einem versteckten Event