10 Tipps, wie man in Destiny 2 effektiv die wichtigsten Ressourcen farmt

Seit Lightfall besitzt Destiny 2 nur noch 3 wichtige Währungen, die Spieler immer wieder benötigen, um ihre Ausrüstung zu verbessern und Ressourcen zu erwerben. MeinMMO zeigt euch, wie ihr diese seit Season 20 effektiv farmen könnt, um immer im Überfluss zu schwelgen.

Um welche 3 Materialien geht es? Für das DLC Lightfall hat Destiny 2 seine Materialwirtschaft stark überarbeitet, weil diese zu unübersichtlich geworden war. Es gab bis dahin Unmengen an planetaren Materialien, die das Spiel für neue und zurückkehrende Spieler unübersichtlich machten.

Also reduzierte man die Anzahl der wichtigsten Materialien oder auch Währungen auf 3 Stück: Glimmer, Verbesserungskerne und Legendäre Bruchstücke. Sie dienen jetzt als die 3 Grundpfeiler der allgemeinen Wirtschaft in Destiny 2.

Glimmer ist die Währung, welche in Destiny 2 am häufigsten verwendet wird und die für so ziemlich alles vom Kauf von Waffen über Rüstungen bis hin zum Infundieren gebraucht wird.

Verbesserungskerne werden für das Schmieden von Meisterwerk-Ausrüstung benötigt oder den Kauf von Upgrade-Modulen und sind somit für die Leistungssteigerung von Items notwendig.

Legendäre Bruchstücke sind Überreste mächtiger Items und werden ebenfalls zur Verbesserung von Ausrüstung benutzt oder gegen andere Items eingetauscht.

Es ist also wichtig, dass ihr jederzeit genug dieser Top-3-Währungen zur Hand habt und unser Guide erklärt euch, wie ihr aktuell jede dieser Ressourcen in Destiny 2: Lightfall effektiv farmt – inklusive ein paar wissenswerter Tipps.

So farmt ihr in Destiny 2 Glimmer, Verbesserungskerne und Legendäre Bruchstücke

Glimmer

Glimmer wird in Destiny 2 für fast alles benötigt. Es ist quasi die Währung der Letzten Stadt und die braucht ein Hüter fast täglich. Glücklicherweise ist es bei Glimmer jedoch nicht besonders schwer ranzukommen und es gibt auch noch viele Möglichkeiten.

Benutzt euren Geist als Glimmer-Booster

Dieser Booster in eurem Geist ist richtig viel Glimmer wert

Euer Geist in Destiny 2 kann euch nicht nur wiederbeleben. Er hat auch ein paar praktische Zusatzfunktionen, wie das Erhöhen eurer Glimmerausbeute über Mods. Braucht ihr also Glimmer, lohnt es sich den Mod „Ultimativer Glimmer Booster“ in euren Geist einzusetzen. Dieser gewährt euch permanent eine 65 % höhere Glimmerausbeute aus allen Quellen – egal was ihr macht.

Jetzt könnt ihr euch auf alle anderen Quellen für Glimmer stürzen und profitiert somit doppelt.

Findet Truhen und Zielortressourcen

In der offenen Welt von Destiny 2 findet man immer wieder Truhen und planetare Zielortressourcen. Vor allem die Truhen gewähren euch stets zwischen 500 und 1000 Glimmer.

Truhen mit Glimmer und Items findet ihr auf jeder Zielort-Welt in Destiny 2

Setzt also den Glimmer Booster in euren Geist ein und nutzt auch gleich den 4er „Schatzsucher“-Mod. Er spürt für euch die Depots in einem Radius von 50-Metern zielsicher auf und hilft schneller fündig zu werden. Nebenbei könnt ihr dann noch weitere Aktivitäten erledigen, wie Patrouillen oder Öffentliche Events.

Absolviert Heroische Öffentliche Events

Die Heorischen Öffentlichen Events sind derzeit die beste Quelle für viel Glimmer. Sie finden immer und überall in regelmäßigen Abständen statt und sind schnell erledigt.

Schon ohne die oben erwähnten Mods, die eure Ausbeute boosten, habt ihr mit Hilfe von Öffentlichen Events recht schnell einen großen Haufen Glimmer zusammen. Wichtig ist das nur, dass ihr sie auf heroisch spielt. Sonst lohnt es sich nicht wirklich, wie diese Auflistung zeigt:

Wer ein Öffentliches Event normal spielt, es also nicht heroisch triggert, erhält nach Abschluss zwischen 3.300 und 4.645 Glimmer.

Triggert ihr jedoch die heroische Variante, die nur unmerklich mehr Aufwand bedeutet, springen bei einem Öffentlichen Events gleich zwischen 10.000 und 12.500 Glimmer raus.

Mit einem zusätzlich aktiven „Ultimativer Glimmer Booster“ in eurem Geist könnt ihr dann ca. 14.000 Glimmer pro Event rausholen.

Wie ihr jedes Öffentliche Event in Destiny 2 triggert, verrät euch unser „Sei kein Noob“-Guide:

Sei kein Noob – So triggerst Du bei Destiny 2 alle Heroischen Events

Lass es Glimmer regnen

Kommen wir nun zum ersten kleinen Helferlein, die euch zufällig droppen und die ebenfalls sprichwörtlich für einen passiven Glimmer-Regen sorgen. Dazu gehört „Regenmacher“.

Regenmacher-Item: Präzisionskills lassen Extra-Glimmer regnen

Dieses Item droppt meist zufällig beim Zerlegen von Waffen oder Rüstungen und landet in eurem Inventar. Ihr solltet es also auch stets aktiviert haben, wenn ihr spielt und Glimmer braucht. Der Effekt des Regenmachers hält 4 Stunden an und sorgt dafür, dass eure Präzisionskills die Chance haben, Extra-Glimmer zu droppen.

Habt ihr diese Option aktiv, dann könnt ihr euch auch in Strikes oder Schlachtfelder stürzen und profitiert immer von einer erhöhten Glimmer-Ausbeute.

Auf der nächsten Seite lest ihr, wie ihr effektiv an Verbesserungskerne und Legendäre Bruchstücke kommt.