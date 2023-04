Bungie holte Disney-Mann, hatte riesige Pläne für TV-Serien und Comic-Verfilmungen – Nach 15 Monaten geht er

Bungie sucht stetig neue Talente für die Weiterentwicklung kommender Projekte. Einer dieser Talente war Derick Tsai, ein ehemaliger Angestellter von Disney. Er sollte Destiny 2 vorantreiben und die Marke auch in weiteren Medien etablieren wie TV-Serien oder Comics, doch die Pläne haben sich geändert.

Wer ist Derick Tsai? Es handelt sich hierbei um einen Senior Development Executive mit mehr als 15 Jahren Berufserfahrung. Sein Spezialgebiet ist es, globale Unterhaltungs-Franchises und -Universen in bekannten Medien (Animation, Gaming, Film, TV, Streaming, Comics, Publishing) aufzubauen.

Darunter gehörte auch Bungie mit Destiny. Derick wurde im Januar 2022 deshalb als Sr. Development Executive | Head of Destiny Universe Transmedia eingestellt, doch jetzt verließ er Bungie im März 2023 und das lautlos.

Bungie will Destiny erweitern, verliert nach 15 Monaten seinen Chef für Transmedia

Was ist der Plan von Bungie? Destiny 2 hat mit seiner Story und den Figuren im Universum ein großes Potenzial auch außerhalb des Gamings zu existieren. Das hat Bungie erkannt und möchte deshalb die Marke an sich weiter ausbauen. Fans spekulierten deshalb, ob Bungie nicht insgeheim an einer TV-Serie arbeitet, die Storys innerhalb des Destiny-Universums thematisieren.

Verschiedene Talente, unter anderem auch Derick Tsai, könnten deshalb angeworben sein, um für Bungie zu arbeiten und kreative Arbeiten im Team zu erledigen. Und obwohl Tsai vielversprechend und sogar für Disney und Riot gearbeitet hat, endete sein Weg bei Bungie im März 2023 ohne jegliches Statement.

Das interessante jedoch ist, dass in seiner LinkedIn-Berufserfahrung (via linkedin.com) ein Beitrag von Forbes mit dem Thema “Anime-Serie für Destiny 2” verlinkt ist (via forbes.com). Das könnte darauf hindeuten, dass Derick an solch einem Projekt gearbeitet hat, welches noch offiziell geheim ist.

Ein Teaser auf das, was die Community erwartet? Der Beitrag von Paul Tassi thematisiert im Grunde das, was auch die Community theoretisiert hat – eine Serie zu Destiny. Laut Tassi könnte Bungie aber stattdessen an einem Anime arbeiten als an einer TV-Serie mit realen Menschen. Es wäre also gut möglich, dass Derick Tsai den Beitrag von Forbes als Teaser genommen hat, um auf etwas aufmerksam zu machen, das in Zukunft erscheinen könnte.

Eins ist klar, Bungie hat ein Talent dafür illustrativ die Geschichte in seinen Seasons von Destiny 2 darzustellen. Hintergrundgeschichten wie die des 14. Heiligen oder von Zavala wurden oft in diesem Format dargestellt und kamen in der Community gut an. Es ist also gut möglich, dass Bungie genau in dieser Form einen Anime plant.

Was haltet ihr von der Idee? Glaubt ihr, Bungie arbeitet nach der Trennung von Derick Tsai immer noch an einer Serie oder glaubt ihr, die Entwickler planen etwas Größeres? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

PS5: Sony kauft Studio mit Leuten, die Destiny gemacht haben, als es richtig gut war – Neues „AAA-Multiplayer-Spiel“