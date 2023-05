Destiny 2: Platinmedaillen für die Hüterspiele 2023 – So farmt ihr sie effektiv

Derzeit finden in Destiny 2 gerade die Hüterspiele 2023 statt. Eine der größten Belohnungen, die es dort zu ergattern gibt, sind Platinmedaillen. Doch wie kann man diese am schnellsten farmen? MeinMMO hat euch die besten Tipps und Tricks in diesem Artikel rausgesucht.

Um was geht es bei den Hüterspielen 2023? Die Hüterspiele 2023 in Destiny 2 sind eine jährliche und für alle Spieler kostenlose Tradition, bei der die Klassen der Hüter herausgefordert werden, in verschiedenen Disziplinen zu glänzen.

Neben der Anerkennung durch die Commnunity und dem Neid der Verliererklassen winken den Hütern noch weitere Belohnungen. Darunter Silber-, Gold- und Platinmedaillen, aber auch verschiedene Waffen, einschließlich des neuen Strang-Scout-Gewehrs „Taraxippos“.

Damit ihr jedoch schnell an die begehrteste Beute der Hüterspiele, die Platinmedaillen, kommt, haben wir hier einige praktische Tipps und Tricks für euch zusammengestellt, mit denen ihr diese effektiv farmen könnt.

So kommt ihr 2023 schnell an Platinmedaillen

Um in Destiny 2 Platinmedaillen zu erreichen, solltet ihr euch auf die Herausforderungen konzentrieren, die euch diesen schnell näherbringen. Hier ist es vor allem die Hüterspiele-Aktivität eines „kompetitiven“ Dämmerungs-Strikes, den es sich zu spielen lohnt. Aber auch darüber hinaus sollte die Methode auch in anderen Aktivitäten gut funktionieren.

Speziell ein Artefakt-Mod und die Art und Weise, wie Bungie seine Medaillenwertung 2023 konzipiert hat, helfen euch dabei.

Benutzt eure Powerwaffe als präzise Primärwaffe

In Season 20 von Destiny 2 sind es vor allem Leere-Waffen, mit denen ihr so einiges vereinfachen könnt, denn Leere-Kills zählen mehr. Achtet ihr darauf, könnt ihr bereits in einem Strike-Run die begehrte Platinmedaille einheimsen.

Rüstet ein Leere-Maschinengewehr aus, wie „Nachrüst Eskapade“ oder „Korrekturmaßnahme“.

Durch die Leere-Multikills und eventuelle Präzisionstreffer mit dem Maschinengewehr schießt ihr euch damit kontinuierlich Richtung Platingrenze.

Achtet jedoch darauf, das Maschinengewehr vorrangig bei Gegnern mit rotem Balken zu verwenden. Nicht für Bosse oder Champions und nur manchmal für Mächtige Gegner, denn ihr braucht Munition.

Nutzt einen der stärksten Artefakt-Mod in Season 20

Dieser Artefakt-Mod aus Season 20 ist auch bei den Hüterspielen 2023 richtig praktisch

Damit der Munitionsnachschub beim Maschinengewehr gewährleistet wird, nutzt ihr zusätzlich einen Artefakt-Mod aus Season 20 namens „Ziegel aus dem Jenseits“. Er lässt ziemlich regelmäßig immer wieder neue Munition für euer Leere-Maschinengewehr droppen.

Das Besiegen eines mächtigen Kämpfers mit einer Leerewaffe gewährt die Chance, Schwere Munition für euch und eure Mitspieler zu generieren.

Bleibt im flüchtigen Fluss

Auch der Artefakt-Mod „Flüchtiger Fluss“ ist ein Muss für euer Platinvorhaben. Die flüchtigen Geschosse geben euch mehr Schaden. Wenn ihr dann noch ein Maschinengewehr besitzt, das Libelle als Perk hat, dann könnt ihr eine Elementarschaden-Explosion nach der anderen auslösen.

Eine Sphäre der Macht aufzunehmen, gewährt deinen Leerewaffen flüchtige Geschosse.

Dank „Libelle“ auf eurer Waffe erzeugen Präzisionskills eine Elementarschaden-Explosion.

Farmt weitere Platinkarten auf Neomuna

Auch in der Legendären Kampagne von Lightfall auf Neomuna könnt ihr hervorragend Platinmedaillen rausziehen.

Holt euch dafür bei Eva die „Platinkarten – Neptun“ und startet dann die Legendäre Lightfall-Kampagnen-Mission „Halsbrecherisch“. Diese findet ihr auf der Neomuna-Karte oben links.

Einmal Lightfall Legendär in „Halsbrecherisch“

Nun spielt ihr diese Mission bis zu einer Glastür, die ihr zerschießen müsst. Dahinter könnt ihr direkt ein Banner stellen und dann diesen Missionsabschnitt starten.

Der Raum ist voll mit Vex, sodass ihr hier Unmengen an Gegnern platt machen könnt und euren Eva-Beutezug für die Platinkarte damit füttert. Die Wyvern im Raum mit gelbem Lebensbalken lasst ihr jedoch leben, sonst triggert ihr den nächsten Abschnitt.

Sind alle Gegner beseitigt, könnt ihr sterben, euer Loadout variieren, je nachdem, was eure Karte für mehr Fortschritt vorgibt, und nochmals beim Checkpoint starten.

Auf diese Weise lassen sich auch andere Aktivitäten nutzen, wie beispielsweise die erste Begegnung im Dungeon „Sog der Habsucht“ oder der Encounter im Raid “Letzter Wunsch” bei Shuro Shi.

Ein kleiner, erlaubter Trick macht diese Sparrowstrecke gleich wesentlich einfacher

Einfacher Trick für den Strike „Hypernetzstrom“: Am Ende noch ein Tipp, denn so mancher Hüter kennt anscheinend den praktischsten Trick im Strike „Hypernetzstrom“ noch nicht.

Zumindest nutzten ihn bisher nicht viele, wenn man mit Spielersuche in der Aktivität während der Hüterspiele 2023 unterwegs war. Dabei macht bereits eine kleine Aktion die Sparrowstrecke für alle Spieler um ein Vielfaches entspannter.

Wenn ihr im Raum vor dem Abschnitt mit den Sparrows seid, achtet darauf einen der Schädel, welche die Minotauren droppen, mitzunehmen.

Sie machen nicht nur an Gegnern enormen Schaden. Ihr könnt sie auch vor der Sparrowstrecke auf eins der Portale richten.

Schießt ihr nur ein Portal ab, sorgt dies dafür, dass alle Besessenen-Portale auf der Strecke sofort geschlossen werden und ihr weniger Schaden auf euren fahrbaren Untersatz bekommt. Funktioniert übrigens auch im Schwierigkeitsgrad „Spitzenreiter“.

Die Hüterspiele 2023 in Destiny 2 sind vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber sie sind dennoch eine großartige Möglichkeit, um Belohnungen zu erhalten, die sich anschließend gewinnbringend zerlegen lassen. Wie alle kostenlosen Events in Destiny 2.

Aber nun seid ihr gefragt: Wie farmt ihr bei den Hüterspiele 2023 in Destiny 2 am liebsten Platinmedaillen? Habt ihr weitere Tipps und Tricks, die ihr mit unseren Lesern teilen möchtet? Dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar und teilt darin eure Erfahrungen.

