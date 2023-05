Destiny 2 will künftig 20 % mehr Geld für neue Seasons – Fan stöhnt: “Dieses Spiel ist doch schon verdammt teuer”

Wir erzählen euch in einem kurzen Video, warum der Twitch-Streamer FleeceKing Hass-Nachrichten von Pokémon GO Spielern erhält.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was denkst du über die Preiserhöhung des Season-Pass von Destiny 2? Bist du bereit, für kommende Seasons oder vielleicht auch Erweiterungen mehr zu bezahlen oder denkst du, dass die höheren Kosten für “praktisch nichts” sind? Dann hinterlasst eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren.

Was ist gerade der beste Build in Destiny 2? Zwei kostenlose Apps verraten es euch

Ich warte einen Monat auf eine Season, bevor ich mich entscheide, ob ich sie kaufen will. […] Die Qualität des Spiels hat sich seither in jeder erdenklichen Hinsicht stark verändert. […] Die Menge an Problemen, die unter der Oberfläche dieses Spiels schwimmen, und der Preis/die Qualität des letzten DLCs und der Saison sind absolut [schlecht].

So teuer wird der Season-Pass genau: Ab Season 21, der „Saison der Tiefe“, wird der Season-Pass insgesamt 20 % teuer. Gleichzeitig stehen diese Änderungen im Einklang mit breiteren Preiserhöhungen für Videospiele in der gesamten Branche.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 steht seit Lightfall in der Kritik: Das aktuelle DLC Lightfall und die laufende Season 20 in Destiny 2 hatten nicht nur einen schlechten Start , sondern auch danach mit einigen hartnäckigen Fehlern zu kämpfen. All das hatte viele Kritikpunkte aus der Community zur Folge.

Im gestrigen „This Week at Bungie“-Blog hat Destiny 2 eine Preiserhöhung für den Season-Pass angekündigt, was bei den Fans gleich für Unmut sorgte. Die Erhöhung um 20 % wird als “Aufpreis für praktisch nichts” kritisiert und eigentlich habe Bungie nach einer Season voller Bugs auch „keinen einzigen Cent mehr verdient“.

Insert

You are going to send email to