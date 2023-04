Destiny 2: Alte Exo-Shotgun ist gerade die ultimative Waffe gegen Bosse – „Nutzt es, Bungie arbeitet nicht am Wochenende!“

Wenn ihr in Destiny 2 nach neuen Möglichkeiten sucht, um Raid-Bosse zu besiegen und eine schlechte Verbindung habt, solltet ihr euch jetzt unbedingt eine alte Exo-Shotgun genauer ansehen. Ein neuer Cheese ermöglicht es derzeit, den Schaden unsichtbar zu vervielfachen und damit sogar die härtesten Bosse zu erledigen.

Dieses Exo steht gerade kurz vor einer Deaktivierung: Nach Bekanntwerden eines neuen Cheese in Destiny 2 ist sich die Community sicher: Die Exo-Shotgun „Der vierte Reiter“ steht kurz vor einer Deaktivierung.

Die exotische Schrotflinte aus Season 10 mit 4 Schuss für den Energie-Slot und Arkusschaden ist nämlich gerade dafür bekannt geworden in kürzester Zeit euren Schaden an Dungeon- und Raid-Bossen unsichtbar zu verdreifachen. Über 200.000 Damage sind so in einer Schadensphase locker drin – und das nur von einem Spieler.

Besitzen Spieler außerdem noch den Katalysator der Exo-Shotgun fügt das dem Magazin eine 5te Kugel hinzu und verbessert auch die Nachladegeschwindigkeit, was euch noch mehr Damage rausholen lässt.

Gut möglich, dass Spieler diese Lücke nicht lange ausnutzen können, weil Bungie solche krassen Vorteile meist schnell unterbindet. Doch die Community witzelt: „Nutzt es, denn Bungie arbeitet nicht am Wochenende!“

Wie funktioniert der neue Cheese? Damit ihr den Cheese nutzen könnt, müsst ihr mehrere Bedingungen erfüllen.

Zum einen braucht ihr die exotische Shotgun, am besten mit Katalysator. Diese könnt ihr euch jedoch direkt am „Denkmal der Verlorenen Lichter“ kaufen, wenn ihr genügend Material habt.

Der Meisterwerk-Katalysatoren droppt zufällig aus Strikes, Gambit und Schmelztiegel-Matches.

Die letzte Bedingung, welche eine Vermutung ist, besagt, dass der Cheese auf einen Verbindungsfehler zurückzuführen ist, wie der Streamer CheeseForever erklärt:

Dieser Fehler verdreifacht im Wesentlichen die Menge an Schaden, die er in einigen Fällen verursachen sollte. Mein Freund konnte dieses Problem jedes Mal nutzen. Aber ich konnte es nie zum Laufen bringen. Ich habe sogar verschiedene Bildraten ausprobiert. Was mich zu der Annahme führt, dass es sich um einen Verbindungsfehler handelt. Eine schlechte und damit langsame Verbindung ist der Grund, warum [dieser Cheese] funktioniert. erklärt CheeseForever den Schadens-Output der Exo-Shotgun in seinem YouTube-Video

Das bedeutet, Spieler, die normalerweise aufgrund ihrer Verbindung möglicherweise Nachteile im Spiel haben, sind nun mit der richtigen Shotgun die größten Damage-Dealer im Endgame.

Wenn ihr den Trick selbst ausprobieren wollt, um herauszufinden, ob er bei euch funktioniert, schaut euch am besten das Video von CheeseForever an.

So hart trifft die Exo-Shotgun jetzt Bosse in Destiny 2

So nutzt ihr den Cheese mit „Der vierte Reiter“

Der Trick ist relativ einfach: Rüstet zunächst eine normale Shotgun aus. Dann wechselt ihr auf die Exo-Shotgun „Der vierte Reiter“ und feuert damit auf den Boss. Durch diesen Schuss wird ein Teil der Gesundheit des Bosses auf ähnliche Weise wie beim bereits bekannten Fehler der Glefe „Winterbiss“ entfernt.

Auch wenn der Schaden nicht direkt anhand der Damage-Zahlen sichtbar wird, so zeigt der Gesundheitsbalken des Boss-Gegners trotzdem, dass ihr unglaubliche Mengen an Schaden verursacht habt.

Um den Effekt noch zu verstärken, solltet ihr vorher einen Waffen-Buff und -Debuff anwenden. Zusätzlich könnt ihr auch noch Lunafaktur-Stiefel verwenden, um noch mehr Schaden zu machen.

Das ist das Beste an dem Trick: Diesen Cheese könnt ihr nicht nur einmal nutzen. Wenn ihr fünf Mal zwischen einer normalen Schrotflinte und der Exo-Shotgun hin- und herwechselt, könnt ihr das Menü verlassen, um den Fehler erneut auszulösen. So könnt ihr den Schaden vervielfachen, bis euch die Munition ausgeht.

Hat Bungie sich schon dazu geäußert? Nein, noch schweigt der Bungie-Support zu diesem neuen Fehler. Auch wenn die Spieler gewitzelt haben, dass Bungie an Wochenenden nicht arbeitet, so ist dies natürlich nicht der Fall.

Der Entwickler ist auch an Wochenenden im Einsatz und hat außerdem in der letzten Zeit eine recht schnelle Reaktionszeit beim Deaktivieren von Dingen, wie dem Glitch zum Farmen von Legendären Bruchstücken, gezeigt.

Spieler sollten also davon ausgehen, dass dieser vorteilhafte, wenn auch apokalyptische Damage-Bug, nicht mehr lange im Spiel genutzt werden kann.

Wann hattet Ihr zuletzt die Shotgun „Der vierte Reiter“ im Einsatz? Ist der Cheese jetzt ein Grund für euch sie zu entstauben? Verratet es uns in den Kommentaren. Oder wartet ihr lieber darauf, dass Bungie endlich ein neues Spiel ankündigt, dass moderner und frischer ist?

