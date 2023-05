Destiny 2: Das Unvermeidliche ist endlich eingetreten, denn das beliebteste Warlock-Exo wird in Season 21 generft

Mit dem Start von Season 21 justiert Destiny 2 24 Exotics neu. So wird auch endlich eines der derzeit stärksten und viel zu beliebt gewordenes Warlock-Exotic, das „Sternenfeuerprotokoll“, generft. Damit endet die Ära des Granaten-Spammens und die Hüter müssen sich einer neue Meta widmen.

Welche Exo-Änderungen stehen in Season 21 an? In Season 21, der “Saison der Tiefe” schickt Destiny 2 eine erste Welle von Änderungen für insgesamt 24 exotische Rüstungen ins Spiel.

Manche Exotics waren einfach zu schwach und wurden daher kaum genutzt. Sie erhalten in Season 21 Buffs, um sie wettbewerbsfähiger zu machen.

Andere Exotics dagegen waren viel zu stark, sodass sie alles dominierten. Sie erhalten Nerfs, um das Spiel fairer zu gestalten.

Hier ragte, seit der Einführung von Solar 3.0 in Season 17, besonders das Warlock-Exotic „Sternenfeuerprotokoll“ weit über ein ausgewogenes Exo-Gleichgewicht hinaus. Bungie war sich dieser Tatsache lange bewusst, wie man im neuesten Blog-Artikel verriet. Doch erst jetzt war Zeit diese Ecken und Kanten für mehr Ausgewogenheit abzuschleifen.

Das bedeutet für die Warlocks in Destiny 2, dass ihr Fusionsgranaten-Spam, welcher mit dem Solar-Exo bisher möglich war, bald ein Ende hat.

Die relevantesten Exo-Anpassungen für Season 21

In einem ausführlichen Blogartikel informierte Bungie die Spieler jetzt über bevorstehende Anpassungen bei den Rüstungs-Exotics. Die Änderungen betreffen also nicht nur das „Sternenfeuerprotokoll“ – auch wenn diese am drastischsten sind.

Insgesamt werden 24 Exotics angepasst, um das Spiel auszubalancieren und die Meta zu ändern.

MeinMMO gibt euch in diesem Artikel einen schnellen Überblick zu den wichtigsten und relevantesten Exo-Änderungen, die ihr in Season 21 kennen solltet. Die vollständige Liste der Änderungen findet ihr auf bungie.net.

„Sternenfeuerprotokoll“ – Warlock

In den letzten Monaten war das „Sternenfeuerprotokoll“ des Warlocks eines der besten Solar-Exotics welches den Einzelzielschaden erhöhen konnte.

Mit dem Nerf des “Sternenfeuerprotokolls” verlieren die Warlocks ein starkes Solar-Exotic

Kombinierte man dies mit dem Granatwerfer „Dürresammler“, den Rudelgeschossen des „Gjallarhorns“ oder einem Raketenwerfer mit „Demolierer“, wie „Der Hitzkopf“ (Meister), ließ sich im Grunde eine Endlosschleife aus Raketen und Solar-Fusionsgranaten spammen. Laut Bungie „saugte [diese Kombi jedoch auch] die gesamte Luft aus dem Raum“.

Das wird geändert: Die pro Schadensinstanz gewonnene Energiemenge wird von 20 % auf minimale 2,5 % reduziert. Tötungen mit mächtigen Waffen gewähren 20 % Granatenenergie.

Damit ist das Exotic nicht tot. Doch Warlocks, die in Season 21 immer noch das „Sternenfeuerprotokoll“ verwenden wollen sollten sich dann eher auf den Schaden über Zeit und die 20-prozentige Granatenenergie bei Kills mit mächtigen Waffen konzentrieren.

Diese Warlock-Exos werden noch verändert: Auch die Warlock-Exos „Mantel der Kampfharmonie“, „Dämmerungskonzert“ und „Chromatisches Feuer“ konnten nie wirklich an Bedeutung gewinnen. Also pusht Bungie jetzt ihre Attraktivität etwas, damit sie in euren Builds wieder eine Chance haben.

„Mantel der Kampfharmonie“: Der Waffenbonusschaden wurde auf Stufe 4 geändert, wenn die Super voll aufgeladen ist, wodurch der Schadensbonus im PvE von 20 % auf 25 % erhöht und der Schadensbonus im PvP von 15 % auf 6 % verringert wurde.

Der Waffenbonusschaden wurde auf Stufe 4 geändert, wenn die Super voll aufgeladen ist, wodurch der Schadensbonus im PvE von 20 % auf 25 % erhöht und der Schadensbonus im PvP von 15 % auf 6 % verringert wurde. „Dämmerungskonzert“: Der Projektilschadensbonus von Morgenröte wurde erhöht und hängt nicht mehr davon ab, dass der Feind versengt wird.

Der Projektilschadensbonus von Morgenröte wurde erhöht und hängt nicht mehr davon ab, dass der Feind versengt wird. „Chromatisches Feuer“: Der Radius und der Schaden der Explosion, die durch präzise kinetische Takedowns verursacht wird, wurden erhöht und die Explosion verleiht den beschädigten Zielen außerdem einen Statuseffekt, je nachdem, welche Unterklasse ihr ausgerüstet habt. Das bedeutet die Schwächungseffekte werden für den Fähigkeitsaufbau in Season 21 außergewöhnlich stark sein.

Der Radius und der Schaden der Explosion, die durch präzise kinetische Takedowns verursacht wird, wurden erhöht und die Explosion verleiht den beschädigten Zielen außerdem einen Statuseffekt, je nachdem, welche Unterklasse ihr ausgerüstet habt. Das bedeutet die Schwächungseffekte werden für den Fähigkeitsaufbau in Season 21 außergewöhnlich stark sein. „Blut-Alchemie“: Ein ebenso altes Exotic, das bisher kaum verwendet wurde, sieht auch gut aus. In Season 21 wird das Stehen in einem Rift mit ausgerüsteter „Blut-Alchemie“ einen nicht stapelbaren Bonus auf den Waffenschaden gewähren, der der Schadensart eurer Unterklasse entspricht. Das könnte eine großartige Option für Solospieler sein oder diejenigen, die gerne das Heilende Rift spielen.

„St0mp-EE5“ – Jäger

Eines der beliebten Jäger-Exos, die „Stomp-EE5“ werden in Season 21 von ihren auferlegten Effizienzeinbußen in der Luft befreit.

Bei den St0mp-EE5s heißt es: Entweder oder.

Das wird geändert: Die Wirksamkeitseinbußen in der Luft wurden entfernt. Nur wenn eure Ausweichenergie voll ist, gewinnen Jäger an Geschwindigkeit, Rutschdistanz und verbessertem Springen.

Die Jäger können den Exoten dann also nur noch situationsbedingt nutzen, um den Effekt entweder für einen Hinterhalt oder die Flucht aus einem Gefecht nutzen können, aber nicht mehr für beides.

Diese Jäger-Exos werden noch verändert: Für Jäger werden neben anderen auch das Exo „Treueschwur“, die „Maske von Bakris“ und die „Strahlenden Tanzmaschinen“ relevant angepasst.

„Strahlenden Tanzmaschinen“: Die „Strahlenden Tanzmaschinen“ erhalten eine Zeitverlängerung für Kills die hervorragend mit dem Scharfschützen-Ausweichen, dem „Schnitter“-Rüstungs-Mod und dem in Season 21 neuen Rüstungs-Mod „Mächtige Anziehung“ harmonieren. Letzter lässt Spieler Sphären der Macht aus der Ferne einsammeln.

Die „Strahlenden Tanzmaschinen“ erhalten eine Zeitverlängerung für Kills die hervorragend mit dem Scharfschützen-Ausweichen, dem „Schnitter“-Rüstungs-Mod und dem in Season 21 neuen Rüstungs-Mod „Mächtige Anziehung“ harmonieren. Letzter lässt Spieler Sphären der Macht aus der Ferne einsammeln. „Treuerschwur“: Wenn der Bogen vollständig gezogen ist, erhaltat ihr einen Schadensbonus gegen Kämpfer, der zunimmt, während ihr den Bogen gespannt haltet. Dies wird zwar nach einigen Sekunden wieder deaktivert aber dennoch wird diese Änderung in Season 21 perfekt ein aggressives Kampfbogen-Gameplay unterstützen.

Wenn der Bogen vollständig gezogen ist, erhaltat ihr einen Schadensbonus gegen Kämpfer, der zunimmt, während ihr den Bogen gespannt haltet. Dies wird zwar nach einigen Sekunden wieder deaktivert aber dennoch wird diese Änderung in Season 21 perfekt ein aggressives Kampfbogen-Gameplay unterstützen. „Maske von Bakris“: Der Schadensbonus der Exo-Maske wird im PvE von 10 % auf 25 % erhöht und gewährt jetzt im PvP einen Bonus von 6 % auf den Waffenschaden. Der Stasis-Jäger war zwar schon immer stark aber das Plus an 25 % wird ab Season 21 dann außerordentlich gefährlich sein – insbesondere bei Arkus und Stasis-Wogen.

„Punktkontakt-Kanonenstativ“ – Titan

Kommen wir nun zu den Titanen. Hier legt vor allem der exotische Armschutz „Punktkontakt-Kanonenstativ“ ordentlich zu.

Das Titanen-Exo “Punktkontakt-Kanonenstativ” ist in Season 21 einen Blick wert

Das wird geändert: Blitzschläge erschüttern nun Ziele. Der PvE-Schaden pro Blitz wird in Season 21 von mikrigen 50 auf satte 200 erhöht. Durch die Verstärkung wird nun also der Schaden der Blitzeinschläge um 50 % erhöht, anstatt wie bisher deren Reichweite zu erhöhen.

Diese Titanen-Exos werden noch verändert: Die Titanen erhalten zudem erwähnenswerte Anpassungen für „Ewiger Krieger“ sowie „Kein Plan B“.

„Ewiger Krieger“: Hier spendiert Bungie einen eskalierend-steigenden Bonus auf Arkus-Waffenschaden den man sich anschauen sollte.

Hier spendiert Bungie einen eskalierend-steigenden Bonus auf Arkus-Waffenschaden den man sich anschauen sollte. „Kein Plan B“: Dieses Exo wird ab Season 21 einen moderaten Vorteil für die Wirksamkeit in der Luft und die Nachladegeschwindigkeit von Schrotflinten bekommen. Die Verwendung einer Leere-Unterklasse bietet dann auch noch weitere Vorteile, wie zusätzlichen Schrotflintenschaden und ein Leere-Überschild, wenn mächtige Feinde besiegt werden.

Die Änderungen in Season 21 sind ein weiterer Schritt zu einer Meta in der jedes Exotic für die Hüter eine Überlegung wert sein soll und alles ausgewogen ist. Obwohl einige Spieler mit den Änderungen unzufrieden sein mögen, sind andere Hüter der Meinung, dass sie notwendig sind, um das Spiel in allen Aspekten auszugleichen, sodass kein Exot zu sehr hervorsticht.

Doch auch wenn damit nun die Ära des Granaten-Spammens mit der “Perfekten Fusion” bei den Warlocks in Season 21 höchstwahrscheinlich vorüber sein wird, so ist die Destiny-Community bekannt für ihre Fähigkeit, sich an neue Herausforderungen anzupassen. Wir sind daher schon gespannt zu sehen, welche neuen Spielstile und Strategien in Season 21, die am 23. Mai startet, aufkommen.

Was denkt ihr über die anstehenden Änderungen an den Exotics in Season 21 und speziell über den Nerf des beliebten Warlock-Exos Sternenfeuerprotokoll? Wie werdet ihr euch an die neue Meta anpassen und welche Exotics werdet ihr zukünftig bevorzugen beziehungsweise euch genauer ansehen? Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare.

Bei einer weiteren Anpassung ist Bungie erst kürzlich wieder zurückgerudert:

