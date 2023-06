Destiny 2 nutzt „versehentlich“ Werke eines Künstlers, ohne zu fragen, verspricht jetzt Entschädigung

Eine neue Cutscene in Destiny 2 deckt ein paar alte Geheimnisse auf. Eine Szene hat jedoch einen Künstler verblüfft, denn sein Werk ist darin zu sehen. Nur wurde er vorher gar nicht gefragt. Entwickler Bungie sagt: da ist ein Fehler passiert und man will für faire Bezahlung sorgen.

Wer ist der Künstler?

Der Philippine Julian Faylona ist als Künstler unter dem Namen ELEMENTJ21 bekannt und erschafft verschiedene Kunstwerke, die er teilweise auf seiner Website ausstellt.

Faylona ist leidenschaftlicher Gamer und zockt gerne Destiny 2. Hierzu postet er auf Twitter häufig Fan-Arts, also eigene Kunstwerke, die an das Spiel angelehnt sind.

Nun ist eines seiner Kunstwerke im Spiel selbst aufgetaucht.

Wo hat Destiny 2 es benutzt? Aktuell könnt ihr eine neue Cutscene in Destiny 2 freispielen, die einige Geschehnisse aus der Vergangenheit aufarbeitet. Unter anderem werden dort offene Fragen zu Lightfall erklärt, einer Erweiterung, die viel Kritik erhalten hat.

Konkret ist dort ein Bild zu sehen, das stark an eines von Faylona erinnert. Ein von ihm 2021 gepostetes Bild wurde nur mit wenigen Veränderungen in einem offiziellen Artwork in der Cutscene verbaut.

Worum genau es in der Cutscene geht, wollen wir euch hier hier nicht spoilern. Ihr könnt aber mehr dazu in unserem Special lesen:

Destiny 2 erklärt endlich in 3 Minuten das, woran die Kampagne von Lightfall gescheitert ist

Die Cutscene binden wir hier für euch ein, jedoch noch einmal mit Spoilerwarnung. Das Artwork seht ihr etwa bei Minute 4:53:

Externer Mitarbeiter verwechselt Artworks, Bungie reagiert

Faylona selbst hat Destiny 2 gespielt und sich die Cutscene angesehen. Er schreibt selbst, dass es ihn überrascht habe, plötzlich sein eigenes Werk im Spiel zu sehen.

Seine Überraschung teilt er auf Twitter mit einem direkten Vergleich der beiden Werke:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Bungie selbst bezog dazu bereits Stellung und sagt: das liege an einem Missverständnis eines externen Mitarbeiters (via PC Gamer). Ein Verkäufer habe das Kunstwerk für ein offizielles Artwork gehalten und für die Cutscene verwendet.

Das Studio will nun Kontakt mit dem Künstler aufnehmen, um die Situation zu klären und sich um eine Entschädigung bemühen.

Faylona selbst sieht die Sache allerdings gar nicht so eng, wie er PC Gamer in einer Antwort schreibt. Der Künstler sagt: „Ich bin ehrlich aufgeregt und glücklich, dass ein Werk, das ich vor 2 Jahren erschaffen habe […] es in eine Cutscene geschafft hat.“

Dennoch haben sich einige Nutzer bereits auf Bungie gestürzt und werfen dem Studio nun vor, ohne zu fragen Kunstwerke von anderen zu stehlen. In der Community gärt allerdings ohnehin eine ziemlich miese Stimmung:

Destiny 2 frustriert seine Spieler – Immer mehr Hüter wünschen sich ein „Ende für immer“