Destiny 2 erklärt in weniger als 3 Minuten in Season 21 das, woran die Kampagne von Lightfall gescheitert ist

Es ist wohl die bedeutendste Zwischensequenz in 9 Jahren Destiny-2-Geschichte – doch sie kommt etwas spät. Denn erst jetzt, in Season 21, haben die Hüter von Bungie die Antwort über den Zeugen, den Schleier und die Finale Form bekommen, die Lightfall so dringend gebraucht hätte, um ein Erfolg zu werden. MeinMMO zeigt euch, was alles offenbart wurde und erklärt die neuen Infos.

Wie eine Cutscene das Erlebnis von Lightfall verbessert: Nach der Story-Kampagne des letzten Lightfall-DLCs hatten die Hüter mehr Fragen als Antworten.

Der Zeuge, Feind des Reisenden und Nutzer der Dunkelheit, hat sich am Ende der Story von Lightfall einfach aus dem Staub gemacht. Niemand wusste, was genau er mit dem Reisenden angestellt hatte, was überhaupt ein „Schleier“ ist und wie das alles mit der „Finalen Form“ zusammenhängt.

Es war ein riesiger Cliffhanger, der die Spieler maßlos verärgerte und dafür sorgte, dass Bungies „Anfang vom Ende“ mit viel Unmut über die offene Story in Form von schlechten Bewertungen auf Steam überschüttet wurde.

Erst jetzt, in Woche 5 von Season 21, hat die saisonale Story eine grandiose Cutscene enthüllt, die das Potenzial hat, die Handlung von Destiny 2 grundlegend zu verändern und viele der Fragen zu beantworten, die Lightfall offengelassen hat.

Zum einen konnten die Hüter endlich besser verstehen, wie die Ereignisse von Lightfall ineinandergreifen und welche Rolle der Zeuge, der Schleier und die Finale Form dabei spielen.

Auf der anderen Seite zeigt das Video, was auf dem Spiel steht und eröffnet neue Möglichkeiten für die letzte Erweiterung von Destiny 2, denn nur ein Video macht die Story plötzlich wieder großartig.

Das Wichtigste ist jedoch, dass es nach fast neun Jahren des Rätselratens in Destiny endlich Informationen darüber enthüllt, was der Reisende, das große unbekannte Wesen am Himmel über der Letzten Stadt, wirklich ist.

Diese eine Cutscene hätte Lightfall epischer gemacht

Mega-Story als saisonales Häppchen: Seit fast neun Jahren lässt Bungie seine Hüter nun schon in den Konflikt zwischen Licht und Dunkelheit durch DLCs und Seasons eintauchen. Und ebenso lange wird darüber spekuliert, wer oder was diese beiden Mächte genau sein könnten und in welchem Verhältnis sie zueinanderstehen.

Und nun enthüllt eine kleine Zwischensequenz in Season 21 von Destiny 2 die Grundlage für das Verständnis des gesamten Konflikts zwischen Licht und Dunkelheit und bringt sogar noch Klarheit in die Punkte der Story, bei denen Lightfall versagt hat.

Für einige Spieler ist das eine viel zu späte Offenbarung von Bungies Geschichtenerzähler-Team. Nach dem Cliffhänger in der Lightfall-Kampagne hatten die Hüter keine große Lust mehr, das DLC-Jahr noch zu komplettieren, weil die Story oberflächlich und dünn wirkte.

Doch die jetzt enthüllte Zwischensequenz hat wieder das gewisse Etwas und das Potenzial, die gesamte Handlung von Destiny 2 auf den Kopf zu stellen und die Hüter in neue Story-Euphorie zu versetzen.

Achtung Spoileralarm!

Ab hier enthält der Artikel massive Spoiler und zeigt auch das neueste Story-Video der Season 21. Zudem werden wir im weiteren Text die gezeigten Storyinhalte besprechen und euch die neuen Erkenntnisse dazu erklären.



Wenn ihr also keine Spoiler mögt dann lest ab hier bitte nicht mehr weiter und zockt erst die Lightfall-Kampagne sowie die aktuelle Mission der Woche 5 in Season 21.

Das muss jeder Fan von Destiny gesehen haben

Wir verlinken euch hier die neueste Cutszene nochmals zum anschauen. Darin spricht Ahsa, „die lange Nudel“ welche einst dem Angebot des Zeugen eine Absage erteilte, durch Sloane und erklärt in nur etwas mehr als dreieinhalb Minuten die Entstehung der Licht- und Dunkelheits-Saga. Also das, was Hüter schon immer wissen wollten.

Antworten auf einige der größten Fragen in Destiny: Wie bereits bei der ersten Vorstellung des Zeugen vermutet besteht das Wesen der Dunkelheit, aus vielen einzelnen Geschöpfen einer außerirdischen Rasse. Den Menschen nicht unähnlich.

Es ist auch die erste Rasse, die der Reisende je gesegnet hat und sie waren es, die ihn aus einer misslichen Lage befreit haben. Denn, wie wir jetzt wissen, war der Reisende die ganze Zeit auf ihrem Heimatplaneten hilflos begraben.

Als Dank für seine Befreiung brachte er dem Volk, das ihn befreite, ein „Goldenes Zeitalter“ und nutzte seine Terraforming-Kräfte, weshalb sie ihren neuen Wohltäter auch „Gärtner“ nannten.

Allein schon diese Information ist stark, denn sie bestätigt, dass der Reisende und der Gärtner, von denen in der Destiny-Lore seit 9 Jahren die Rede ist, nicht zwei, sondern ein und dasselbe Lichtwesen sind.

Die Rasse des Zeugen baute auch die riesigen Pyramidenschiffe und entwickelte sich mit Hilfe des Reisenden über Äonen hinweg weiter.

Licht und Dunkelheit sind eins: Man wurde des „schweigenden Gottes“ mehr und mehr überdrüssig. Man erwartete von ihm Führung, Kommunikation, Sinn. Aber das bot er nicht. Er stand nur stumm am Himmel, wie auch die Hüter ihn kennen. Also forschte dieses Volk und erfuhr immer mehr über das Licht.

Licht ist nicht nur Leben. Es bedeutet auch Chaos und Verfall. Prinzipien von Leben und Tod oder wie Ahsa es ausdrückte: „Zwei Hälften eines Ganzen“.

Und man entdeckte, dass es in den Sternen noch ein anderes Wesen zu geben schien, das mit dem Reisenden verbunden war: den sogenannten „Schleier“.

Das Volk des Zeugen ist das Licht keine Quelle des Reichtums sondern entfesseltes Chaos

Das Volk des Zeugen kam zu der Erkenntnis, das dieses „Chaos“ kontrolliert werden muss. Und die Dunkelheit bot ihnen das, was der Reisende nicht hatte: Kommunikation, Gedanken und Bewusstsein.

Also nahmen sie sich vor, das Chaos der Existenz zu eliminieren und zu versuchen, es in eine Form zu bringen. Eine Finale Form, die ihren Vorstellungen besser entspricht.

Sie wollten sogar noch mehr und brachten deswegen den Schleier zum Reisenden in der Hoffnung, dass dies die Verbindung beider Entitäten noch mehr stärken würde. Doch das ließ der Reisende nicht mehr zu. Er verließ ihre Welt. Oder besser: Er flüchtete.

Stoppen konnte er die Rasse des Zeugen jedoch damit nicht. Ganz im Gegenteil. Da sie bereits die Wahrheit in der Dunkelheit erkannt hatten nutzten sie diese Kraft nun für die Verschmelzung zu einem einzigen Wesen, dass jetzt den Hütern als Feind gegenübersteht: dem Zeugen. Er bezeugt „die Wahrheit in der Dunkelheit“ und besteht aus Vielen die mit einer Stimme reden.

Das Wesen vieler Wesen kennt nur ein Ziel: Das „perfekte Universum“ erschaffen und es in seine „Finale Form“ bringen. Natürlich in eine Form, welche die gesamte Realität auf die von ihnen gewünschte Weise nachbilden soll. Ob das nun gut oder schlecht ist, weiß man nicht.

Kann die Menschheit das Wissen von Ahsa nun zu ihrem Vorteil gegen den Zeugen nutzen?

Für den Reisenden jedenfalls scheint das nichts Gutes zu bedeuten. Er ist davor auf der Flucht und war zudem nirgends lange sicher. Denn er und der Schleier sind zentrale Elemente, die der Zeuge für diese Aufgabe braucht.

Er hat sich die verschiedensten Möglichkeiten ausgedacht und immer wieder Schüler manipuliert, damit er den Schleier mit dem Reisenden verbinden kann.

Auch der Radialmast war eine davon. Vermutlich bevor er herausgefunden hat, dass die Geister unserer Hüter diese Verknüpfung ebenso herstellen können.

Und vielleicht ist es auch alles schon zu spät.

Aktuell ist der Zeuge seinem endgültigen Ziel näher als je zuvor. Die Verbindung mit dem Schleier ist nämlich bereits hergestellt, und die Menschheit hat noch keine Möglichkeit, ihn aufzuhalten. Auch wissen wir nicht was dann mit uns passieren wird, sollte der Zeuge das Universum in die von ihm erstrebte Finale Form bringen. Das Ende von allem? Oder etwas Neues?

Es gibt jedoch einen Lichtblick: Immerhin hat die Offenbarung im Video deutlich gemacht, dass der Zeuge nur über mächtige Schiffe verfügt, die aus dem Licht entstanden sind. Oder das er verstanden hat, was die Macht der Dunkelheit anrichten kann und wie er sie für seine Zwecke nutzt. Denn allein diese beiden Dinge sind alles, was er ist und kann.

Der Zeuge ist vielleicht mächtiger als alles, was uns bisher begegnet ist, aber jetzt wissen wir: Er ist keine unzerstörbare Gottheit, die man nicht verletzen könnte.

Wenn wir über die Geschichte nachdenken, kommen dabei noch zwei Fragen auf:

Wenn die Zivilisation des Zeugen sich mithilfe der Dunkelheit verbinden konnte, könnten dann auch alle Hüter ihre Macht mithilfe des Lichts vereinen?

Und dann ist da noch die Frage nach den Neun. Sind sie vielleicht Abtrünnige der Zivilisation des Zeugen, die nicht mit ihm verschmolzen sind und ihm stattdessen, durch die Unterstützung des Lichts, das Leben schwer machen?

So kann es gerne weitergehen: Durch diese Infos macht es wieder Spaß über die Optionen nachzudenken. In Summe haben die Erkenntnisse aus diesen wenigen Minuten viele Möglichkeiten eröffnet und lassen so manchen Spieler etwas versöhnlicher auf die Finale-Form-Erweiterung von Destiny 2 im Jahr 2024 blicken.

Allerdings sollte man sich auch bewusst machen, dass Bungie vermutlich weiterhin die Geschichte nicht in der ursprünglichen Story eines DLCs erzählen wird.

Wie wir gesehen haben, endet Lightfall einfach nicht mit der Kampagne und man ist fertig. Es endet, wenn „Die Finale Form“, das letzte DLC der Saga von Licht und Dunkelheit, beginnt. Also in den Seasons 22, 23 und später in diesem Jahr. Es ist wie bei einem Buch, man erfährt in den ersten Kapiteln einfach nicht die gesamte Handlung. Und auch die Enthüllung der größten Erkenntnis zur Lightfall-Story war vermutlich erst der Anfang. Ahsa und Sloane können vielleicht noch weitere Infos liefern, wie wir dem Zeugen in den höchstwahrscheinlichen toten Reisenden folgen könnten.

Doch immerhin stimmt so manchen die Qualität der Erzählung aus dieser Cutszene durchaus optimistisch für das, was da noch kommt. Und es wartet ja auch noch Cayde-6 im letzten DLC, was Fans des Charakters sehr freut.

Ihr müsst übrigens nicht mehr bis ins nächste Jahr warten. Bungie wird bereits im August ein Showcase zum neuen DLC “Die Finale Form” präsentieren. Dort soll es auch erste Informationen dazu geben, wie die Zukunft des Destiny-Universum nach dem letzten DLC der Licht- und Dunkelheits-Saga aussieht.

Was haltet ihr von der Enthüllung in der Zwischensequenz aus Woche 5 und wie beeinflusst sie eure Sicht auf die Story von Destiny 2? Glaubt ihr die Aufteilung auf die Seasons war eine gute Entscheidung? Oder sollte Bungie soetwas in Zukunft in der ersten Season eines DLCs fallen lassen?

Und wie denkt ihr darüber, dass damit der Content in den Folgeseasons weniger spannend werden könnte? Teilt uns eure Meinungen und Spekulationen gerne in den Kommentaren mit.

Oder schwimmt ihr nicht mehr im großen Strom mit und habt euch von den derzeitigen Schwierigkeiten des Loot-Shooters demotivieren lassen?

