Destiny 2: Spieler rebellieren gegen Monetarisierung – „Es ist eine Schande“

Wie seht ihr die Entwicklung und die zukünftige Beziehung zwischen Bungie und der Destiny-2-Community? Und glaubt ihr auch, dass Bungie Destiny 2 an Marathon opfern wird? Hinterlasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren.

Andererseits sind die Spieler zunehmend enttäuscht von den Entscheidungen und der mangelnden Transparenz seitens Bungie. Dieser Konflikt zwischen Loyalität und Enttäuschung hat in letzter Zeit eine deutliche Kluft zwischen den Spielern und dem Entwicklerteam entstehen lassen, die in jeder Destiny-Bubble, ob auf Reddit, YouTube oder den vielen Discords, deutlich spürbar ist.

Bungies nächste Schritte werden vieles entscheiden: Derzeit befindet sich die Community in einem Dilemma: Einerseits ist sie Destiny 2 sehr verbunden und hat viele Stunden in das Spiel investiert.

Neuer Bug behebt versehentlich den hartnäckigsten Gambit-Bug in Destiny 2 – Verwandelt Hüter in Staubsauger

[…] Triumphe sind durch die Ausrichtung des Bungiestores irgendwie nur noch Rabattcoupons für irgendeinen überteuerten Sammelkram. Oder einen Schriftzug über der Rübe, nach dem faktisch in ein paar Wochen kein “Der Colonel” mehr kräht. Schade, ich habe Destiny wirklich immer sehr genossen; so ein schleichender “Verfall” ist schon wehmütig anzusehen. Ich finde es bedauerlich, dass dieses Franchise gefühlt so stiefmütterlich zu Grabe getragen wird.

Warum sollte ich noch in Marathon investieren? Ich möchte nicht, dass Marathon scheitert, aber wenn der durchschnittliche Spieler ein intelligenterer Verbraucher wäre, müsste es eigentlich ein Reinfall werden. Denn wer würde sich Content-Tresor, gebrochene Versprechen, Funkstille, Everversum und all die anderen Dinge anschauen und noch irgendein Vertrauen haben? […]

So stellt Paul Tassi von forbes in seiner persönlichen Analyse zum Thema fest:

Aztecross lenkt den Blick in seinem Video auch auf „Marathon“, die neue IP von Destiny 2. So verweist der YouTuber auf die Tatsache, dass die Entwicklung von Marathon auch Destiny 2 verändert hätte. Insbesondere weil es dort Dinge gibt, auf die Destiny-Spieler seit Jahren gierig warten.

Ich finde Aztecross’ neues Video phänomenal, wie er [darin] die vielen Möglichkeiten aufdeckt, wie Bungie seine gierige Unternehmensmentalität zeigt. Beim Anschauen dieses Videos bin ich traurig, dass das Spiel, dem ich seit dem Start treu geblieben bin, mich nun so enttäuscht hat. Ich bin es leid, dass Bungie uns belügt und die Community so schlecht behandelt. […] Wir werden die Art und Weise, wie Bungie uns behandelt, nicht länger tolerieren.

Sein Video erreichte in weniger als einem Tag fast eine halbe Million Aufrufe und über 10.000 Kommentare. Viele Spieler teilten ihre eigenen Erfahrungen und Enttäuschungen unter dem Video mit, was momentan auf eine wachsende Kluft zwischen Bungie und der treuen Spielergemeinschaft hindeutet.

So hat Bungie seinen herausragenden Loot-Shooter nach und nach in viele kleine Komponenten zerlegt, die einzeln an die Spieler verkauft werden, wenn sie nicht all-inclusive unterwegs sind und Bungie den kompletten „Jahresvorschuss“ geben.

All das hat zu einer Menge Feedback geführt und zu viel Lob dafür, dass endlich jemand den Mut hatte, es zu sagen und so offen damit umzugehen.

