Destiny 2 überrascht mit neuem Tauch-Feature und es fühlt sich unheimlich gut an

Wer hätte das gedacht? Die neue Season 21 in Destiny 2 hat ein ganz besonderes Feeling, bei dem man die Luft anhalten muss. Hüter haben nämlich in der „Saison der Tiefe“ ihre natürliche Scheu vor dem nassen Element verloren und können ab sofort tauchen. Und nicht nur das – sie können ebenso entspannt angeln gehen.

Was brachte Season 21 neues zu Destiny 2? Normalerweise sind Hüter in Destiny 2 äußerst wasserscheu. Wasser, das tiefer als ihre Knöchel ist, war bisher fast immer tödlich, weshalb man es bisher tunlichst vermied, hineinzuspringen.

Doch seit Season 21 ist das anders. Bungie hat es ermöglicht, dass Hüter nun tief tauchen können. Und es fühlt sich sogar richtig echt an.

Tauchen zu können fügt dem Spiel eine interessante Komponente hinzu. Sobald man ins Wasser springt, floatet man durch das Methanmeer von Titan, vorbei an Korallen und Luftblasen, um sich einen Weg auf den Meeresgrund zu bahnen.

Ihr könnt währenddessen zwar nicht ballern – aber ihr seid sowieso damit beschäftigt, ein paar der Luftblasen zu ergattern, damit der Druckwiderstand im Anzug konstant bleibt, während ihr euch durch das Meer und auch über den Meeresboden bewegt.

Damit man in Season 21 eintauchen kann hat Bungie auf dem zurückgekehrten Saturnmond Titan neue „Unterwasserbereiche“ geschaffen. Die Spieler müssen in den Tiefen des Methanmeers für den zurückgekehrten NPC Deputy Commander Sloane „Bergungen“ durchführen.

Seit Lightfall will die Dunkelheit alles überwältigen und der Zeuge ist nur einen Fingerschnipps von der endgültigen Vernichtung des Universums entfernt. Also braucht die Vorhut ungewöhnliche Verbündete, wie ein riesiges, parakausales „Destinessi“ namens Ahsa.

Statt rumzuballern gehen Hüter jetzt entspannt zum Angeln

Ein völlig neues Spielgefühl: Ahsa ist auf jeden Fall bereits jetzt einer der interessantesten NPCs in Destiny 2, wenn auch nicht der größte. Und auch der bekannte Zielort Titan hat mit Season 21 einen neuen Touch erhalten bei dem man keine Thalassophobie haben sollte.

Vor dem Untergang von Titan durch die Dunkelheit blickte so mancher Hüter auf das wogende Methanmeer und fragte sich, was da unten wohl alles verborgen liegt und lebt?

Jetzt, in der „Saison der Tiefe“ kann man das endlich selbst herausfinden, was zum Start auch gleich über 186.000 Spieler (via SteamCharts) ausprobieren wollten.

Bungie hat nicht nur dafür gesorgt, dass die Hüter über die Aktivität „Bergung“ auf den Meeresboden kommen.

Die überfluteten Bereiche der Titan-Arkologien sind ebenfalls für die Spieler zugänglich, wie in der Mission „Operation Donnerkeil – Dämmerungstiefe“. Hier gilt es zuerst den richtigen Weg zu finden, ohne vom hohen Unterwasserdruck zerquetscht zu werden, um dann 1000 Meter tief eine Bohrung durchzuführen. Verstärkt wird man hierfür von Ahsa.

Das Angel-Feature war unvermeidlich: Die Hüter sind es gewohnt alles konsequent wegzuballern. Doch in Season 21 nimmt der Druck nicht nur zu. In der Season 21 können gestresste Hüter eine Pause vom Ballern einlegen und an idyllischen Orten im Sonnensystem angeln.

Angeln soll ja sehr entspannend sein, vor allem nach einem PvP-Match

Angeln in Destiny 2? Ja, es war unvermeidlich, denn schließlich weiß man: Jedes Videospiel, das etwas auf sich hält, hat ein Angel-Minispiel. Die Hüter jedenfalls finden es gut und das Angeln wird bereits mit Enthusiasmus verfolgt.

Einige Hüter verweisen sogar auf ihre Erfahrungen mit Angelspielen in anderen Videospielen wie Final Fantasy 14 und Sea of Thieves, die sie auf diesen Moment vorbereitet haben:

So schreibt der Spieler ShowtimerHD im Destiny-Reddit: „Über 600 Stunden Angeln in FF14 haben mich auf den heutigen Tag vorbereitet!“

Und ChubbsPeddle kommentiert: „Ich habe peinlich viel Zeit damit verbracht, alle Angelbelobigungen in Sea of ​​Thieves für den Titel abzuschließen. Und wenn es einen Titel in Destiny 2 gibt, werde ich es zu 100 % wieder tun.“

Schnappt euch also ein paar Köder bei einer der vielen Aktivitäten, um die Ausbeute zu erhöhen, und vielleicht bekommt ihr dann „Wenigstens ist es ein Karpfen“ oder sogar einen legendären Fisch an den Haken.

Neuer Dungeon voraus: Ein weiteres Highlight der Season 21 wartet dann Ende dieser Woche, denn ab Freitag um 19:00 Uhr wird der neue Dungeon freigeschaltet. Ob der auch unter Wasser liegt, ist jedoch noch nicht bekannt.

Falls ihr dieses neue Endgame zocken wollt, dann beachtet folgendes: Der neue Dungeon steht allen zur Verfügung die sich entweder das DLC-Komplettpaket, also Lightfall + Jahrespass, gekauft haben oder sich zum Standard-DLC Lightfall noch den Dungeon-Key für 2000 Silber kaufen.

Immerhin wurde dafür bisher noch keine Preiserhöhung angekündigt, wie für die neuen Seasons:

Destiny 2 will künftig 20 % mehr Geld für neue Seasons – Fan stöhnt: „Dieses Spiel ist doch schon verdammt teuer“

Unabhängig vom Dungeon können Spieler zumindest einmal kostenlos in die Aktivität der neuen Season 21 abtauchen, auch wenn sie die “Saison der Tiefe” nicht gekauft haben oder Destiny 2 nur über Free2Play spielen.

Wie lange geht die Season 21 und wer kann spielen? Die „Saison der Tiefe“ läuft noch bis zum 22. August 2023 und wird bis dahin jede Woche einen neuen Abschnitt der saisonalen Story offenbaren und damit auch weitere Details zur Rolle und dem Ursprung des Zeugen enthüllen.

Ein Feature, für die Zukunft? Das man nun tauchen kann, könnte auch in Zukunft eine Rolle bei Destiny 2 spielen – oder besser im neuen „Destiny-Universum“, welches nach dem letzten DLC „Die Finale Form“ kommen soll.

Dieses neue Spielgefühl erinnert stark an Schwerelosigkeit. Und wer weiß: Vielleicht wird Bungie dieses Feeling später noch anderweitig nutzen, falls es mit Destiny über die Grenzen des Universums hinausgehen sollte.

Nun seid ihr gefragt: Was haltet ihr von der neuen Season 21 in Destiny 2 und dem einzigartigen Spielgefühl des Tauchens und Angelns? Was ist euer persönlicher Favorit und welche Aktivität begeistert euch am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und lasst interessierte Spieler und uns wissen, wie euch die “Saison der Tiefe” gefällt und welche Erfahrungen ihr beim Erkunden der Unterwasserwelt von Titan gemacht habt.

Hier findet ihr einen genauen Überblick, was die neue Season 21 euch alles bietet:

