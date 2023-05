Destiny 2: Weekly-Reset am 23.05. – Entdeckt die neue „Saison der Tiefe“

Soeben ist die neue Season 21 in Destiny 2 gestartet. Sie bringt die Spieler zurück zum alten Zielort Titan. Sie sollen dort in der Tiefe einiges entdecken können. MeinMMO sagt euch dazu, was genau an Herausforderungen wartet und zeigt euch den neuesten Seasontrailer.

Das passiert diese Woche: In der ersten Woche stehen natürlich die saisonalen Inhalte der neuen Season 21 im Vordergrund. Die Hüter erwartet eine neue Geschichte, die sie ab heute Abend erkunden dürfen. Dabei geht es um den bekannten NPC vom Titan, Commander Sloane. Sie galt als „Vermisst im Einsatz“ und ist nun zurück. Doch kann man ihr auch trauen? Das gilt es herauszufinden.

Zudem werden die Hüter wohl ein neues Geschöpf treffen, das sie riesig beäugt. Sogar der Vagabund hat ein Auge darauf, denn er hat immer Hunger und das ist eine wirklich große außerirdische Kreatur, die er kochen könnte.

Neugierig? Dann schaut euch hier den brandneuen Seasontrailer zur „Saison der Tiefe“ in Destiny 2 an:

Worum geht es in Season 21? Die Hüter werden die Saison der Tiefe mit einer Reise zurück zum Titan beginnen, um ein seltsames Signal zu untersuchen, das aus den Tiefen des Methanmeers stammt.

Besitzer des Saisonpass haben Zugang zu den wöchentlichen Tauchgang-Missionen, der Spielersuche-Saisonaktivität „Bergung“ und der brandneuen Aktivität „Angeln“. Ja, genau dieses angeln, mit Rute, Köder und vielleicht einem Fisch am Ende.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 23. bis 30.05

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Die Höhle der Teufel , im Kosmodrom Dort randalieren erneut die Gefallenen und bringen ihre Megamechs mit. Ladet eure Pumpguns auf, packt eurer Gjallarhorn ein und setzt dem Gefallenen-Gott Sepiks Primus ein Ende.

, im Kosmodrom

Verdient diese Woche die Dämmerungswaffe: n.A.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

Rift und Dynamik Kontrolle kommen in der ersten Woche der Season 21 ins PvP

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Im weiteren Endgame warten die Vermächtnis-Rotationen. Dabei sind sowohl der Rotations-Raid als auch der Rotations-Dungeon farmbar. Das bedeutet, ihr könnt die einzelnen Begegnungen immer wieder abschließen, um verschiedenste Items zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive möglicher Exotics, die in diesen Inhalten erhältlich sind.

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist der „Letzter Wunsch“ mit dem Exo „1000 Stimmen”

Darüber hinaus gibt es im Dungeon „Dualität” Extra-Spitzenloot und den Exo-Bogen „Herzschatten“

Des Exo aus dem Raid „Letzter Wunsch“ namens „1000 Stimmen” ist alt aber Kult

Diese Aktivitäts-Rotationen von Inhalten wird Bungie ab Season 22 weiter ausbauen. Dann können Spieler nicht nur Raids und Dungeons als „Vermächtnis“ spielen, sondern auch alte Exotische Missionen.

Weekly-Aktivitäten

Mit dem wöchentlichen Reset wurden erneut einige Aktivitäten und Herausforderungen geupdatet, die den Spielern eine Vielzahl von Belohnungen und Fortschritten bieten und durch Wiederholung bessere Hüter aus ihnen machen.

In der neuen saisonalen Aktivität der Season 21 “Die Tiefe” müsst ihr euch einer wachsenden Bedrohung stellen und Sloane das beschaffen, was sie braucht.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Halsbrecherisch“ Diese Mission offenbart mehr Informationen zum CloudArk, welche die Hüter entdecken sollen. Rohan schickt euch deswegen zum Reaktor des Netzwerks – der Infrastruktur von Neomuna.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Falls ihr noch Triumphe aus der Träumenden Stadt benötigt, dann aufgepasst: Die Korrumpierung offenbart euch mit einem Schluck „Königinnenlaub-Tinktur” neue Zugänge.

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich an der Rheasilvia – wie immer zur 3. Fluch-Woche. Zeitgleich ist die 1. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 21 von Destiny 2

Immer schön die Augen aufhalten

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick. Beachtet aber das wir dies heute im Verlauf des Abends noch ergänzen, sobald alle Quellen bekannt sind.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Tiefe (Season 21) steigt das Powerlevel nicht weiter an. Das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung, das ihr erreichen könnt, bleibt also bei 1.810 und ihr könnt chillig und ohne Stress die neuen saisonalen Inhalte genießen.

In der Lightfall beginnen neue Hüter bei Powerlevel 1.600.

Das Soft Cap liegt bei 1.750.

Das Powerful Cap bei 1.800.

Mit Spitzenloot könnt ihr euch ans Hard Cap von 1.810 bringen.

Wir listen euch die momentan bekannten Aktivitäten auf, die euch Spitzenloot und damit Powerlevel geben.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Wurzel der Albträume“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Letzter Wunsch“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Dualität“ (+2) – farmbar

Dämmerung (+2) Verdiene Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen Schließe Vorhut-Playlist mit dem Fokus-Element ab, das der aktiven Woge entspricht

Erledigt wöchentlich saisonale Tauchgänge in Season 21

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+1)

Die Liste ist derzeit noch nicht vollständig. MeinMMO wird euch diese Informationen jedoch ergänzen sobald die neue Season live ist. Schaut also im Verlauf des Abends wieder vorbei.

Gerne könnt ihr uns eure Eindrücke zur neuen Season 21 in den Kommentaren mitteilen – vor allem, wie sie euch gefällt und darüber mit der Community reden.

Etwas das euch vielleicht bereits aufgefallen sein könnte, ist diese S21-Änderung an den Schilden:

