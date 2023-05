9 Exos in Destiny 2, die ihr nach den Änderungen für Season 21 bereithalten solltet

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Auch hier könnte eine gute PvE-Exo entstehen, die man zwischendurch für Strikes oder Dämmerungen anziehen kann. So könnt ihr sicher in einem Rift stehen und Gegner in der Nähe bestrafen.

Sollten Gegner besiegt werden, explodieren sie in einem Arkus-Licht und erzeugen 100 Schaden. Habt ihr euren Arkus-Fokus ausgerüstet, blenden eure explodierenden Gegner sogar weitere Gegner in der Nähe.

Gepaart mit der Donnerlord könnte eine starke Kombi entstehen, in denen ihr alles in einem Gewitter voller Blitze tauchen werdet.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den jeweiligen Exos springen und lesen, weshalb wir euch diese Exemplare empfehlen und was sie auf Papier so gut machen wird.

Destiny 2 startet nächste Woche am Dienstag seine 21. Season. Damit ihr wisst, welche Exos interessant sein könnten und welche ihr deshalb mitnehmen solltet, zeigen wir euch in unserer Übersicht die 9 interessantesten Optionen.

Insert

You are going to send email to