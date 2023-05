Destiny 2: Season 21 könnte eine ultimative PvP-Bedrohung erschaffen, die mir jetzt schon weh tut

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Nicht mehr lange und die Hüter können es selbst herausfinden. Am 23. Mai ab 19:00 Uhr startet die neue Season 21 in Destiny 2 und wir sind uns sicher, die Kombi „Le Monarque“ und „Treueschwur“ wird eine der ersten sein, die Spieler ausprobieren werden.

Im Destiny-Reddit diskutierten Spieler zudem, ob der neue Schadensbuff überhaupt im PvP aktiv sein wird. So schreibt der Hüter yotika: „Es heißt “Kämpfer” [nicht „Gegner“] also PvE. Der Bonusschaden spielt im PvP keine Rolle.“

Das klingt schon potenziell übermächtig: In Bungies Blogartikel klang die Änderung am Jäger-Exotic „Treueschwur“ aus Season 4 recht harmlos.

Und so wird Bungie auch in Season 21 Veränderungen an insgesamt 24 Exotics vornehmen. Dies soll dafür sorgen, dass auch andere exotische Rüstungen, die jahrelang in euren virtuellen Schränken schlummerten, ihre Glanzstunde bekommen.

