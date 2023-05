Eine Waffe in Destiny 2 verursachte Wochen lang 40 % mehr Schaden, als geplant – Doch es fiel niemandem auf

Bei Destiny 2 hat das Legendäre Scoutgewehr „Langer Arm“ über Wochen viel zu viel Schaden angerichtet. Die Waffe genoss aus Versehen einen Bonus, der eigentlich nur exotischen Primärwaffen vergönnt sein sollte. Aber das fiel erst jetzt auf, als Bungie den Fehler im Blogpost rausposaunte.

Was ist das für eine Waffe?

„Langer Arm“ ist ein legendäres Scoutgewehr, eine Energie-Waffe, die es im Dungeon „Säule der Wächterin“ gibt.

Scoutgewehre sind in Destiny Primärwaffen, die man verwendet, wenn man darauf steht, eher bedacht und aus der Ferne Aliens ins Gesicht zu schießen – so was wie abgeschwächte Scharfschützengewehre für den Alltag.

Was war das Problem mit der Waffe? Bungie hat nun im Blog-Post verraten, dass die Waffe aus Versehen den Schadenbonus gegen Gegner mit rotem Lebensbalken erhält, den normalerweise nur exotische Primärwaffen besitzen.

Die Waffe ist im Moment also eigentlich 40 % stärker gegen viele Gegner, als sie eigentlich hätte sein sollen.

Wie PC Gamer ausführt, hätte das die Waffen eigentlich zum „Pflicht-Metapick“ für zahlreiche Aktivitäten machen müssen, denn es war dann so, als hätte man mit 2 exotischen Waffen spielen können.

Das ist das Besondere: Wie PC Gamer anmerkt, ist es offenbar niemandem in der sonst so aufmerksamen Community aufgefallen, dass „Langer Arm“ viel stärker war, als eigentlich geplant.

Man vermutet, es könne daran liegen, dass Arkus-Waffen im Allgemeinen und Scoutgewehre im Besonderen gerade nicht sehr angesagt seien und es daher niemandem groß aufgefallen ist.

In jedem Fall wird die Waffe bis zu ihrem „Nerf“, also ihrer Korrektur am 23. Mai, jetzt wohl häufiger gespielt werden, denn Bungie wird dies erst in der neuen Season “korrigieren”. Spieler dürfen also damit noch bis Dienstag Spaß haben.

Das “Arbeitstier” in Destiny 2

„Ach, deshalb fühlte sich die Waffe die ganze Zeit so gut an“

Das ist die Reaktion: Im Reddit nimmt man die Information eher gelassen auf. Drei Spieler sagen allerdings, sie hätten sich schon gewundert, warum sich „Langer Arm“ diese Season so großartig anfühle.

Das aktuelle Thema auf Reddit ist im Moment aber, dass das kinetische Automatikgewehr “Arbeitstier” („Sweet Business“ ) ab Season 21 alle 20 Schüsse eine Explosion verursachen wird. Hüter fantasieren schon davon, das Meer in die Luft zu jagen.

Ein anderer Trick, den vor allem die besten Spieler genutzt haben, funktioniert dagegen nicht mehr:

