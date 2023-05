Spieler verliert in Destiny 2: Lightfall alle coolen Spacefähigkeiten – Muss jetzt als einfacher Mensch spielen

Derzeit gibt es in Destiny 2 einen verzweifelten Hüter, der alle 5 Spacefähigkeiten verloren hat. Damit ist er wahrscheinlich einzigartig. Seine Situation sorgte zudem bei manchem Spieler für alte Erinnerungen an die Anfänge des Loot-Shooters in der Roten Schlacht, aber auch für Späße.

Was ist dem Hüter passiert? Vor einigen Tagen meldete sich im Destiny-Reddit ein verzweifelter Hüter mit den Worten „Ich habe mein Licht verloren“.

Statt elegant durch die Lüfte zu gleiten und mit spektakulären Superschlägen seine Gegner zu besiegen, findet er sich nun als gemütlicher Spaziergänger wieder, der sich langsam über den Boden bewegt und nicht einmal richtig springen kann. Damit hat er nicht nur ein Problem, sondern ist wohl derzeit einzigartig in Destiny 2.

In den Kommentaren unter seinem Post auf Reddit wurden zunächst amüsante Scherze gemacht. Aber man versuchte ihm auch zu helfen, denn so kann er Destiny 2 nicht mehr spielen.

Ist das der Hardcore-Modus von Lightfall?

Wie kam es zu dem Fähigkeitsverlust? Wie Recent_Leek_2592 auf Reddit erklärt, hatte er die neueste Fähigkeit in Destiny 2 „Strang“ ausgerüstet als es passierte. Eigentlich wollte er nur von PC auf eine andere Plattform zum Spielen wechseln.

Was er dabei jedoch nicht bedacht hatte, war, dass er die aktuelle Erweiterung “Lightfall” gar nicht besitzt und somit auch keinen Zugriff auf “Strang” hat.

Die Konsequenz war der Verlust aller 5 Unterklassen seines Charakters.

Ebenso existieren seine Granaten, Nahkampf und Sprungfähigkeiten nicht mehr.

Er hat zwar noch versucht auf den PC zurückzukehren, auf dem er „Lightfall“ besitzt, um seine Fähigkeit auf eine verfügbare Subklasse, wie Leere oder Arkus, zu wechseln, aber auch dort blieb das Problem bestehen, weil er Lightfall nicht für alle Plattformen erworben hat.

So steckt er nun seit einigen Tagen im Spiel fest – kann sich kaum wehren und auch nicht mehr weit springen, wie er in diesem Video zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt Licht weg und Gesicht weg – denn auch die Textur ist fehlerhaft

In der Community weckt das alte Erinnerungen

Hüter komplett ohne Lichtfähigkeiten? Das gab es zuletzt im Jahr 1 von Destiny 2 während der Roten Schlacht.

Damals blockierte Gary, Verzeihung Ghaul, das Licht des Reisenden und die Hüter mussten sich ebenfalls eine Weile ohne Fähigkeiten durchschlagen.

Man hatte nur den einfachen Sprung und die einzige Option sich zu wehren war eine Waffe.

Es waren die Momente, in denen die Hüter sich bewusst wurden, was sie ohne den Reisenden sind. Das weckte jedoch auch den Geist der Herausforderung. So kommentierte Virtual-Park-3349: „Wenn ich das sehe, möchte ich die Rote Schlacht noch einmal durchspielen.“

Das Schicksal scheint jedenfalls ein seltsames Spiel mit diesem Hüter zu treiben. Die Ironie der Situation ließ allerdings auch manch anderen Hüter schmunzeln.

Es dauerte nicht lange, bis der betroffene Spieler liebevoll von Gravelord_Baron darauf hingewiesen wurde, dass er damit wohl den “Durchschnittstyp-Modus” freigeschaltet hat.

So tragisch das auch ist – ein paar Witze auf seine Kosten mussten da wohl einfach raus:

LostinWalk kommentierte: „Geist ist in Urlaub gefahren.“

firedrago8604 schreibt: „Nein, Du bist ein Beta-Spieler, der die Finale Form schon früher freigeschaltet hat.“

crossfire_cool_gamer mutmaßte: „Leute, wir haben den einzigen Hüter gefunden, der im Rahmen der Kampagne zur Rettung des Reisenden seinen Geist erschossen hat!“ und spielte damit auf die Szene mit unserem Geist während der Lightfall-Kampagne an.

Crucio stellte interessiert fest: „Huch, bekommt Destiny nun einen Diablo-ähnlichen Hardcore-Modus?“

Der Hüter Zephirenth sah alles schwarz: „Er ist so durchdrungen von Dunkelheit, dass er Vantaschwarz [das schwärzeste Schwarz] ist. Nicht einmal der Zeuge kann es mit ihm aufnehmen.“

Und Leethality14 will den lichtlosen Hüter sogar nach Neomuna abschieben: „Ich denke, dass die Wolkenläufer Bewerbungen entgegennehmen.“

Andere meinten allerdings, das wäre für ihn die einmalige Chance auf die härteste Challenge in Destiny 2, um sich im Endgame des Loot-Shooter unsterblich zu machen.

Man hofft nun auf die Hilfe von Bungie: Bisher waren alle Rettungsversuche vergeblich. Die Tipps der Spieler brachten keine Änderung der Situation – egal, was man probierte. Deswegen hofft der Spieler jetzt auf die Hilfe durch den Bungie-Support, um aus seiner misslichen Lage wieder befreit zu werden.

Wie steht es mit euch? Was würdet ihr dem Hüter raten? Und könnt ihr euch noch an eure lichtlosen Tage in Destiny 2 erinnern? Würdet ihr genau deswegen die Rote Schlacht wieder spielen wollen? Oder glaubt ihr, die Hüter werden am Ende der großen Sage ihr Licht sowieso verlieren? Dann kommentiert gerne.

Vielleicht sollte der lichtlose Hüter auf die Verwendung von Stühlen in Destiny 2 umsteigen:

Hüter „setzen“ sich durch: Neuer Bug in Destiny 2 macht einen Finisher zum „Stuhl des Todes“