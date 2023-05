Destiny 2: Hüter „setzen“ sich durch: Neuer Stuhl-Bug sorgt für einmaliges Ende mit hohem Schaden

Ein neuer und äußerst amüsanter Bug hat die Welt der Hüter in Destiny 2 erobert. Er verwandelt eine unterhaltsame Attacke mit einem Stuhl und einem Exotic in einen Angriff der Feinde in einem großen Umkreis schwächen kann.

Darum sind Hüter jetzt im Möbelrausch: In Season 20 kam das neue Finisher-Emote „Setz sie unter Strom“ zu Destiny 2. Es erfreute sich gleich großer Beliebtheit, denn es handelt sich dabei um einen virtuellen Stuhl, den die Hüter benutzen können, um NPC-Gegner mit einer humorvollen Rückstoßanimation in die Stratosphäre zu schleudern. Ganz so wie in den besten WWE-Fights.

Doch nicht nur der Unterhaltungsfaktor des neuen Finisher-Emotes ist bemerkenswert, sondern auch die Effektivität des “Stuhl des Todes”.

Wie Hüter inzwischen herausgefunden haben, gibt der Stuhl nämlich nicht nur schwer verletzten Kämpfern den Rest, sondern man kann damit auch Feinde in einem großen Umkreis aktiv schwächen.

Das gelingt allerdings nur, wenn man das Warlock Rüstungs-Exotic „Fellwinters Helm“ ausrüstet.

Der erste Debuff den man „wegschleudern“ kann

Der “Stuhl des Todes”-Bug ist bisher einmalig in der Geschichte von Destiny 2. Er sorgt dafür, dass ein Finisher nicht nur eine Wirkung auf den auserwählten Feind hat, sondern auch einen aktiven Effekt auf andere Gegner anwendet.

Damit das funktioniert brauchen Spieler den Finisher und ein Warlock-Exo.

Der Finisher heißt „Setz sie unter Strom“ und ist bis zum 23. Mai im Everversum für 800 Silber im Rahmen der Hüterspiele erhältlich. Nutzt man den Finisher sieht es so aus, als ob man den finishbaren NPC-Gegner mit einem Truck angefahren und ihn dadurch weit weggeschleudert hat.



„Felwinters Helm“ ist ein Warlock-Exo, dass seit Season 10 im Spiel ist. Der Helm bewirkt, dass aufgeladene Nahkampf-Todesstöße einen Energieschub erzeugen und Ziele in einem bestimmten Radius (bis zu 25m) um den Todesort des Feindes schwächen. Außerdem erhöht sich so der eingehende Schaden um bis zu 30 %. Dauer und Radius sind dabei vom Rang des Gegners abhängig. Finisher sowie Todesstöße gegen mächtigere Ziele vergrößern den Radius und verlängern den 20-sekündigen schwächenden Debuff in einem Radius von 25 Metern.



Geschicktes Timing vergrößert Debuff: Durch den Finisher können Spieler somit den gegnerischen Schwächungseffekt eines Exotics dorthin übertragen, wo der gefinishte Feind landet- also quasi quer über die Map.

Wer also geschickt mit dem Stuhl hinhaut, kann seinen Debuff punktgenau neben jeder Menge Gegner oder auch neben einem Boss platzieren.

Was sagt der Entwickler dazu? Noch hat Bungie sich nicht dazu geäußert oder eine Behebung des Problems angekündigt. Spieler können also derzeit Spaß an der urkomischen Kill-Methode haben und die kreative Nutzung des Stuhl-Features genießen.

Was sagt ihr zu dem Finisher-Exo-Effekt? Findet ihr sowas cool? Oder nervt es euch, dass in Destiny 2 immer wieder solche komischen Synergie-Fehler auftreten? Dann lasst es uns in den Kommentaren gerne wissen.

Probleme der ganz anderen Art hat dieser minderjährige Destiny-2-Spieler. Er wollte gewieft sein und machte alles nur noch schlimmer:

