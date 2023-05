Destiny 2: Teen-Cheater stellt Betrug und Drohungen als „Kinderwitz“ hin, macht alles nur noch schlimmer

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Was sagt ihr zu dem Fall? Denkt ihr Bungie ist tatsächlich zu hysterich über die Aktivitäten eines Minderjährigen? Oder findet ihr das ist genau die richtige Vorgehensweise gegen Betrüger, auch wenn sie erst 17 Jahre alt sind? Und glaubt ihr die Bemühungen von Bungie können etwas bewirken oder verändern? Hinterlasst eure Meinung zu diesem Thema gerne in den Kommentaren.

Unabhängig davon, was Bungie in Bezug auf die Handlungen anderer ‚toleriert‘, unterliegen formelle Gerichtsverfahren wie dieser Fall dem Gesetz und nicht Bungies Wünschen.

Dies ist eine weitere in einer Reihe von unüberlegten, unbegründeten Klagen, die von Bungie Inc. im Rahmen einer vielbeachteten Kampagne eingereicht wurden, um Betrüger und diejenigen, die sie unterstützen, darauf aufmerksam zu machen, dass Bungie Betrug in Destiny 2 nicht toleriert und auch nicht tolerieren wird.

Vermutlich, weil im Verfahren gegen AimJunkies der Anwalt Philip P. Mann von der Mann Law Group PLLC, bereits äußerst aggressiv vorging, die Anschuldigungen von Bungie effektiv zu kontern. Am Ende gewann Bungie den Rechtsstreit und bekam eine Entschädigung in Höhe von 4 Millionen Euro von AimJunkies zugesprochen.

Nachdem bekannt wurde, dass der Angeklagte Spieler 17 Jahre alt ist wurde der richtige Name des Teenagers im Fall nicht weiter verwendet und stattdessen durch die Initialen „L.L.“ ersetzt. Sein jugendliches Alter änderte also nichts an Bungies Entscheidung ihn zur Verantwortung zu ziehen.

