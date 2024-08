Die Community von Warframe sammelt Tipps für Hüter, die nach dem Fall von Destiny einen neuen Loot-Shooter suchen

Warframe ist ein Multiplayer-Online-Shooter von Digital Extremes, der vom Gameplay und Setting an Destiny erinnert. Ihr spielt in Warframe einen so genannten „T...

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Warframe hat auf jeden Fall noch nicht ausgesorgt. Noch im Winter 2024 soll mit „Warframe: 1999“ die nächste große Erweiterung für den beliebten Loot-Shooter erscheinen. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Warframe galt immer als das MMO mit Space-Ninjas, der nächste DLC schickt euch in die 90er und sieht ganz anders aus

„Ignoriert die Hater. Genießt das Spiel“ – Spielern von The First Descendant ist egal, dass ihr Destiny 2 und Warframe besser findet

Was für Tipps geben erfahrene Warframe-Spieler? Die Warframe-Community hat einige gute Tipps für den Start in den Loot-Shooter parat. Wir listen euch ein paar der Tipps hier auf:

In der Community von Warframe rechnen jetzt einige Spieler damit, dass Fans von Destiny zukünftig zu dem langjährigen Konkurrenten wechseln könnten – schließlich wird ihr Spiel möglicherweise keine großen Updates mehr bekommen. Da wirken andere Loot-Shooter wie Warframe oder das neue The First Descendant wie eine gute Alternative.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to