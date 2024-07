„Ignoriert die Hater. Genießt das Spiel“ – Spielern von The First Descendant ist egal, dass ihr Destiny 2 und Warframe besser findet  

The First Descendant ist jetzt schon über eine Woche draußen und für viele Fans von Loot-Shootern ein großes Vergnügen. Damit ist es auch Konkurrenz zu Destiny 2 und Warframe. Viele Spieler empfehlen den The-First-Descendant-Spielern, dass sie mal die anderen Spiele ausprobieren sollen, doch das ist denen egal.

The First Descendant und die anderen Loot-Shooter. Destiny 2 und Warframe sind die Platzhirsche von Live-Service-Loot-Shootern. Jetzt kommt aber noch The First Descendant dazu und ist, in seinen noch frühen Tagen, erfolgreich. Viele Spieler zocken das Spiel, wahrscheinlich auch, weil es eine Lücke füllt, die beispielsweise von Anthem oder The Division hinterlassen wurde.

Einige Spieler wechseln aber auch aktuell zu The First Descendant, doch das gefällt nicht allen. Es gibt wohl viele Spieler, die den Leuten eher Warframe oder Destiny 2 empfehlen. Doch den Fans von The First Descendant ist das herzlichst egal.

Du kannst mehrere Spiele spielen

Was sagen die User zu den Empfehlungen ? Der reddit-User Venkas erstellte einen Thread mit dem Titel: Wenn wir Destiny 2 oder Warframe spielen wollten, würden wir es tun. Unter dem Thread sprechen Spieler auch die Gründe an, warum sie The First Descendant spielen.

I-Am-Too-Poor: Ich habe 6k Stunden in Destiny verbracht, dieses Spiel ist eine schöne Abwechslung.

GitGudFox: Ich spiele Warframe. Ich spiele sowohl TFD als auch Warframe, je nachdem, wozu ich gerade in Stimmung bin. Das ist so. Du kannst mehrere Spiele spielen.

IStealDreams: Viele First Descendant-Spieler sind Warframe-/Destiny 2-Spieler, die sich das Spiel ansehen.

Was man an den Kommentaren vor allem merkt, ist, dass viele Spieler von Warframe oder Destiny 2 kommen. Sie kennen diese Spiele und haben unzählige Stunden in ihnen verbracht. Für diese Leute ist The First Descendant eine angenehme Abwechslung. Vielen gefällt The First Descendant auch einfach besser.

The First Descendant wird auch kritisiert: In dem Thread erkennen viele auch Kritikpunkte an. Einen großen Aufschrei gab es auch wegen der Cosmetics im Spiel. Das erwähnt auch der User Devin1026, der findet, dass sich The First Descendant ein Beispiel an Warframe nehmen sollte. Auch der enorme Grind und die kontroverse Preisgestaltung sind ein großer Kritikpunkt.

Aktuell hat The First Descendant aber eben den Vorteil, dass es kostenlos ist und dass aktuell alle Spieler neu anfangen. Es gibt noch nicht viele undurchsichtige Inhalte, über die man sich informieren muss. Manche Destiny-Experten ändern auch ihre Meinung zum Spiel: Einer der größten Kritiker von The First Descendant an Tag 1 sagt nun: Er ist besessen vom Spiel