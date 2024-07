The First Descendant: Eine unscheinbare Waffe lässt Bosse schmelzen, ist gerade der Liebling der Community

In The First Descendant gilt gerade eine „seltene“ Waffe als Schadens-Monster und als Liebling vieler Spieler.

Was ist das für eine Waffe? Eine der aktuell besten Waffen im Spiel ist das Maschinengewehr „Zähmer“ (engl.: Tamer). Es wird von den Spielern für seine extrem hohen Basis-Schadenswerte gefeiert und ist der Liebling der Community.

Das Besondere an dem Maschinengewehr ist die Seltenheitsstufe, denn es ist nur „selten“. Als seltenes Gewehr wirkt das Zähmer im Vergleich zu den Ultimate-Waffen eher unscheinbar, da es in der Welt von The First Descendant vergleichsweise häufig zu finden ist.

Eigentlich müsste man demnach davon ausgehen, dass die deutlich aufwendiger zu bekommenden Ultimate-Waffen an der Spitze der DPS-Könige stehen, da sie beispielsweise mit den Exotics aus Destiny vergleichbar sind und über besondere Perks verfügen. Dennoch ist das Zähmer aktuell die erste Wahl in Boss-Kämpfen.

Was macht die Waffe so stark? Das Maschinengewehr ist durch ein paar extrem simple Fakten so stark:

das Zähmer ist nur selten und dementsprechend schnell zu farmen und zu verbessern

es verursacht wirklich einen außergewöhnlich hohen Schaden pro Sekunde

da es ein Maschinengewehr ist, habt ihr viel Schuss zur Verfügung, ehe ihr nachladen müsst

Das Zähmer nutzt gewöhnliche Munition, die ihr während des Spielens häufig aufsammelt. Ihr habt dadurch selten Munitionsmangel

Ihr könnt also in einem Bosskampf die Zähmer auspacken, das ganze Magazin in einen Boss leeren – das kann einige Sekunden dauern – und dabei zusehen, wie der Lebensbalken des Bosses schmilzt.

Hat die Waffe auch Nachteile? Ja, als Maschinengewehr ist das Zähmer sehr schwer und schränkt dementsprechend eure Beweglichkeit massiv ein. Das spürt ihr besonders, wenn ihr einen Gegner anvisiert – schnelles Movement gehört dann der Vergangenheit an.

Das ist selbst der Fall, wenn ihr einen flinken Nachfahren wie Bunny spielt. Ihr steht nahezu still auf einer Stelle und feuert auf den Boss wie ein stationäres Geschütz. Das kann bei Nachfahren mit wenig Lebenspunkten oder einer geringen Verteidigung schnell nach hinten losgehen, wenn ihr euren eigenen Lebensbalken nicht im Blick habt.

Für welche Nachfahren eignet sich die Waffe besonders? Das Zähmer ist basierend auf der eingeschränkten Beweglichkeit besonders gut für Ajax geeignet, da er sich als Tank während des Schießens selbst mit einem Schild schützen kann. Alternativ ist es aber auch hilfreich, einfach einen Ajax im Team zu haben.

Außerdem kommen Nachfahren wie Freyna oder Gley infrage. Freyna kann ihre DoT-Gift-Angriffe abfeuern und sich anschließend auf den Beschuss des Gegners konzentrieren. Gley wiederum hat Fähigkeiten, die ihren Waffenschaden weiter boosten und ihr die Regeneration von Lebenspunkten durch das Verursachen von Schaden ermöglichen.

Welche Module lohnen sich? Ihr wollt den Schaden pro Sekunde weiter verbessern. Da die Feuerrate des Zähmers nicht die höchste ist, bietet sich ein entsprechendes Modul an. Obendrein wollt ihr den Schusswaffen-Angriff verstärken. Ihr könnt also beispielsweise diese beiden Module verwenden:

Verstärkter Drall – erhöht Schusswaffen-ANG

Feuerrate steigern – erhöht Feuerrate

Da Maschinengewehre generell keine hohe Chance auf kritische Treffer haben, lohnt es sich nicht wirklich, Module zu nutzen, die kritischen Schaden betreffen. Selbst wenn ihr die Rate erhöht, ist sie trotzdem sehr gering.

Was sagen die Spieler zu der Waffe? Der Reddit-Nutzer „Thor_Thanos333“ hat auf dem sozialen Netzwerk gefragt, ob ein Zähmer mit einem guten Roll auch ein Ultimate-Maschinengewehr mit dem Schaden pro Sekunde überflügeln kann. Dazu postete er ein Bild von einem Zähmer, das über 167.000 Schaden pro Sekunde verursacht.

In den Kommentaren des Posts machen die Spieler anschließend deutlich, für wie stark sie das Maschinengewehr halten:

Gluten-free Vape: „Tamer goes crazy, das ist alles, was ich benutze.“

Teyo13: „Es ist zu gut, um es nicht zu benutzen.“

Das Zähmer-Maschinengewehr wird auch in Posts auf Reddit empfohlen, in denen die Spieler über die besten Waffen diskutieren. So schreibt beispielsweise SherpaGoolsbee: „Zähmer ist derzeit ein Ausreißer und ist OP.“

Falls ihr noch nicht wisst, welchen Nachfahren ihr euch in The First Descendant als Nächstes freischalten sollt, könnt ihr euch auf MeinMMO eine Übersicht zu den Charakteren und ihren Fähigkeiten verschaffen: The First Descendant: Klassen – Welcher Charakter passt am besten zu euch?