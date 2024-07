The First Descendant: Wer im Tutorial etwas verstehen möchte, sollte lieber aufnehmen, was der Roboter sagt

Tutorials sollen eigentlich den neuen Spielern etwas beibringen. In The First Descendant übernimmt diesen Part ein Roboter, doch der ist nicht gerade gut darin.

Was ist das für ein Roboter? In The First Descendant gibt es im Tutorial den Roboter mit dem Namen Descendant Instructor, der euch eigentlich in die Grundmechaniken im Spiel und etwas in die Story einführen soll.

Der Roboter ist aber nicht gerade gut darin, mit neuen Spielern umzugehen. Statt den Spielern geduldig zu erklären, was es zu tun gibt, stellt er die Spieler gleich vor ihre erste Aufgabe.

Macht euch bereit zu lesen

Warum macht der Roboter es den Spielern schwer? Der Roboter spricht nicht wirklich. Er macht zwar einige Geräusche, die Spieler entnehmen den Inhalt jedoch aus dem eingeblendeten Text am unteren Bildschirmrand.

Das Problem ist dabei nicht der Text an sich. Dieser ist korrekt und gibt Spielern eine Idee, was nun zu tun ist. Das Problem ist die Geschwindigkeit, mit der der Text ein- und wieder ausgeblendet wird.

Das geht nämlich den meisten viel zu schnell und wer mal eine Sekunde zu lang braucht, versteht nicht mehr, was eigentlich gesagt wurde. Die Spieler wissen sich nur zu helfen, indem sie den Text fotografieren oder per Video aufnehmen.

Auch auf Reddit hat sich ein Nutzer darüber beschwert und geteilt, was der Roboter eigentlich sagen möchte:

Wie reagieren die Spieler auf den Speedrun-Robo? Auf Reddit regen sich die Nutzer auch über die Blechbüchse auf. Renpsy schreibt dort: „Ja …. er hat einige der wichtigsten Informationen über die Spielmechanik, aber es ist, als wolle er nicht, dass man etwas darüber lernt…..“

Auch NewFaded auf Reddit schließt sich an: „Der nützlichste Charakter, dem man tatsächlich zuhören sollte, ist der Einzige, der nicht von einer Stimme gesprochen wird.“

Vanrax schreibt auf Reddit: „Dieser Typ testet wirklich meine Lesegeschwindigkeit…“ Auf Reddit nennt der Nutzer Easy-Stranger-12345 den Roboter gar den: „Eminem von Ingris“.

Ist das etwas Neues? Der Roboter und seine Text-Einblendungen sind wohl schon länger ein Problem von The First Descendant. Wenn man im Community-Support-Forum des Spiels auf Discord nach dem Instructor sucht, findet man viele Einträge. Den frühsten bereits vom 21. September 2023.

Obwohl das Problem schon lange besteht, gab es bislang keine Fehlerbehebung. Der Roboter ist wohl nicht ganz so weit oben priorisiert wie andere Fehler. Was schnell gelöst wurde, war ein Problem mit der Caliber-Währung im Spiel: The First Descendant: Echtgeld-Währung Caliber nicht erhalten – Entwickler äußern sich zu Problemen mit dem Cash-Shop