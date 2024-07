Warframe galt immer als das MMO mit Space-Ninjas, der nächste DLC schickt euch in die 90er und sieht ganz anders aus

Wenn ihr an Warframe denkt, habt ihr bestimmt Science-Fiction und Space-Ninjas vor Augen, doch die neue Erweiterung schickt euch in die 90er-Jahre.

Was wird das für ein DLC? Die nächste, große Erweiterung heißt „Warframe 1999“ und bricht mit dem Setting, das wir von Warframe seit über 10 Jahren gewohnt sind. Statt Space-Ninjas in einer fernen Zukunft liefert uns der DLC „Arthur“, einen rustikalen Helden im Lederoutfit, mit einer Waffe, die verdächtig an eine AK-47 erinnert.

Arthur ist ein sogenannter Protoframe, der dem Warframe „Excalibur“ sehr ähnelt und das erste Mal während der Story von „Whispers in the Walls“ auftaucht – der großen Erweiterung von Dezember 2023.

In Warframe 1999 reist ihr in die Vergangenheit und findet euch auf der Erde im Jahr 1999 wieder. Als Arthur verbündet ihr euch mit sechs anderen Protoframes, um Dr. Albrecht Entrati aufzuspüren.

Wann kommt Warframe: 1999? Ein genaues Release-Datum ist für Warframe: 1999 zwar aktuell noch nicht bekannt, doch die Erweiterung soll im Winter 2024 erscheinen.

Hier seht ihr den neusten Trailer zu Warframe: 1999:

Das zeichnet die Erweiterung aus: Warframe: 1999 ist ganz anders als das, was ihr bislang von Warframe kanntet. Das komplette Setting schreit 90er-Jahre und erschafft damit ein völlig neues Warframe-Erlebnis.

Es gibt:

eine typische 90er-Jahre Boyband

ein retro Instant-Messenger-System, über das ihr Beziehungen zu sechs Protoframes aufbauen könnt

ein Motorrad namens Atomicyle, mit dem ihr tatsächlich fahren könnt

Außerdem wird es einen neuen Warframe namens „Cyte-09“ geben, der über Scharfschützenfähigkeiten verfügt und euch auch im Jahr 1999 als Scharfschütze unterstützt.

Prolog-Quest zu 1999 schon im August spielbar

Was ist das für eine Quest? Die Einführung in die kommende Erweiterung könnt ihr schon im August 2024 spielen. Die Prolog-Quest trägt den Titel „The Lotus Eater“ und spielt nach den Ereignissen von Whispers in the Walls.

Zusätzlich zu der Prolog-Quest gibt es ab August die Heirloom-Skins für Ember und Rhino permanent zu kaufen. Ebenso erscheint Sevagoth Prime.

Warframe hat mit The First Descendant erst kürzlich einen neuen Konkurrenten erhalten. Der Loot-Shooter von Nexon hat vieles mit Warframe gemeinsam – aber auch Destiny diente als Inspiration: Neuer Loot-Shooter auf Steam hat angeblich Warframe kopiert – Jetzt finden Spieler Icons aus Destiny 2 im Game