Spieler erschafft nützliches Tool für The First Descendant – Community verehrt ihn als „Heiligen“

Auf Reddit hat ein Spieler von The First Descendant ein nützliches Tool vorgestellt, das er für den neuen Loot-Shooter erschaffen hat. Von der Community wird er dafür gefeiert.

Was ist das für ein Tool? Der Reddit-Nutzer “Crazyatman” hat einen sogenannten Weapon-Builder erschaffen. Das ist ein Tool, mit dem ihr eure Waffen aus The First Descendent planen könnt – ohne dafür selbst im Spiel zu sein. Ihr erreicht das Tool online über eine Website, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mit dem Tool könnt ihr testweise Waffen-Builds bauen, ohne die Waffen oder verwendeten Module selbst zu besitzen. Ihr wählt dann einfach die jeweilige Waffe aus, beispielsweise die Maschinenpistole Python, und fügt dann verschiedene Module hinzu.

Das Tool berechnet dann die Werte der Waffe, darunter den Schaden (Firearm ATK), die Feuerrate (Fire Rate) oder die Chance auf kritische Treffer (Firearm Critical Hit Rate). So seht ihr, wie sich die Module auswirken und könnt verschiedene Builds vergleichen.

„Jemand muss diese Person schützen!“

Warum ist das Tool verehrungswürdig? Build-Planer sind extrem nützlich, da sie euch ermöglichen, verschiedene Waffen-Builds zu bauen, ohne die Waffen oder die Module zu besitzen.

Wenn ihr etwa den Schaden einer Python mit verschiedenen Modulen testen wollt, müsst ihr normalerweise die Python sowie die Module farmen. Erst danach könnt ihr die Builds bauen und im Labor den Schaden testen.

Das Tool spart euch die Zeit des Grindens. Ihr könnt die Builds frei kombinieren und habt direkt übersichtlich alle Werte parat. So verschwendet ihr weder Zeit noch Ressourcen für Waffen-Builds, die sich gegebenenfalls nicht lohnen.

Was genau sagt die Community? Die Community ist dem Nutzer in den Kommentaren auf Reddit extrem dankbar und fragt, ob er ein Heiliger sei. Die Spieler wissen das Tool sehr zu schätzen und freuen sich für den Dienst.

„Großartige Arbeit Mann!!“

„Bist du ein Heiliger?“

„Großartige Arbeit! Hast du ein GoFundMe?“

„Jemand muss diese Person schützen!“

„Du solltest unglaublich stolz auf deine Arbeit sein.“

„Ich danke dir vielmals! Fantastisches Tool!“

Hat das Tool auch Nachteile? Ja, es ist noch nicht 100 % fertig. Der Ersteller schreibt beispielsweise auf Reddit, dass er noch an der Berechnung für den Schaden pro Sekunde arbeite.

Außerdem ist das Tool nur auf Englisch verfügbar. Ihr müsst die Waffen und Module also anhand der englischen Namen, der Bilder oder Werte erkennen.

Wenn ihr noch unschlüssig seid, für welche Waffen ihr Builds bauen wollt, schaut auf MeinMMO vorbei. Wir haben eine Liste mit 5 der besten Waffen von The First Descendant für euch zusammengestellt: The First Descendant: Die Best Weapons in der Liste – 5 Waffen, die ihr braucht