The First Descendant hat ein Problem mit Loot-Lurkern – Spieler fordern ein Feature, um sie bestrafen zu können

Einige Spieler von The First Descendant sind frustriert, weil sie Loot-Lurker in ihren Missionen haben. Jetzt fordern sie ein Feature, das sie aus den Kämpfen vertreibt.

Was sind Loot-Lurker? Der neue Loot-Shooter The First Descendant hat ein Problem mit Loot-Lurkern. Das sind Spieler, die in euren Missionen rumhängen, ohne zu helfen. Sie sind nur anwesend, weil sie Loot wie Materialien oder Waffen wollen. Diese Spieler haben kein Interesse daran, sich an den Kämpfen sinnvoll zu beteiligen und euch zum Erfolg der Mission zu verhelfen.

Loot-Lurker unterscheiden sich von AFK-Farmern, da sie tatsächlich anwesend sind. Ein AFK-Farmer hat beispielsweise einen Makro eingestellt, der Bewegungen der Spielfigur erzeugt und dadurch einen AFK-Kick verhindert.

Die Loot-Lurker in The First Descendant sind aber anwesend. So berichtet beispielsweise ein Reddit-Nutzer, ein Spieler sei ihm in Missionen gefolgt und habe sich dort dann regungslos in eine Ecke gestellt. Erst zum Ende der Missionen habe er einmalig auf einen Gegner geschossen, damit er die Rewards für den Abschluss der Mission bekommt (via Reddit).

Spieler fordern Strafen für Loot-Lurker

Das fordern die Spieler: Ein Teil der Community von The First Descendant wünscht sich jetzt ein Feature, das die Loot-Lurker bestraft. Ein Vorschlag ist ein „Vote Kick“-System, um Loot-Lurker gezielt aus einer Mission schmeißen zu können.

Ein Spieler schreibt auf Reddit: „Eigentlich bin ich gegen einen Vote-Kick, weil er leicht missbraucht werden kann und ein solides AFK-Kick-System in der Regel die Aufgabe erfüllt. Aber nachdem ich den ganzen Tag für Blair-Komponenten gefarmt habe, […] habe ich meine Meinung geändert. Schafft eine Vote-Kick-Option.“

Ein anderer Spieler wünscht sich einen besseren AFK-Timer, der erkennt, ob ein Spieler aktiv an den Kämpfen oder anderen Mechanismen teilnimmt. Ist das nicht der Fall, sollte der entsprechende Spieler seiner Meinung nach aus der Mission gekickt werden und keinen Loot erhalten (via Reddit).

Ist ein Vote-Kick eine gute Idee? „Vote Kick“-Systeme können nahezu immer ausgenutzt werden, um anderen Spielern den Spielspaß zu verderben.

Auch auf Reddit äußern manche Nutzer Bedenken: „Vote to kick wird häufiger benutzt werden, um Leute wegen ihres Charakters [den Nachfahren/ Klassen], ihrer Stufe oder ihres Builds zu kicken, anstatt tatsächlich AFK-Leute zu kicken.“

Ein ähnliches Problem konnte Anfang des Jahres auch in dem Koop-Shooter Helldivers 2 beobachtet werden. Dort kann der Host einer Mission beliebig die Spieler aus seinem Trupp schmeißen. Häufig wurden dann Spieler gekickt, die die „falsche“ Ausrüstung nutzten. Auch Spieler, die ein niedriges Level hatten, flogen raus: Helldivers 2: „Wenn du Low-Level-Spieler kickst, bist du einfach schlecht“ – Community kritisiert Verhalten von Spielern