The First Descendant erntet Lobeshymnen für den Juli Hotfix: „Macht mich zuversichtlich für die Zukunft“

Die Community von The First Descendant feiert die Entwickler und blickt erwartungsvoll in die Zukunft des Shooters, dem jüngsten Patch sei Dank.

Wieso erntet The First Descendant Lobeshymnen? Der Loot-Shooter hat am 11. Juli 2024 den Hotfix 1.0.2 erhalten, der den Entwicklern viel Lob brachte. In den Patch Notes entdeckten die Spieler nämlich gleich mehrere Aspekte, die zuvor in der Community diskutiert wurden.

So gab es seitens der Spieler beispielsweise die Forderung, The First Descendant brauche im Hard-Mode Matchmaking für Dungeons. Sie befürchteten, das Spiel könnte ohne das Feature sterben.

Außerdem befürchtete ein Teil der Community, der sogenannte „Infinite-Ammo“-Build für die Nachfahrin Gley könnte generft werden, doch in den Patch Notes des Hotfixes gaben die Entwickler Entwarnung und sagten, es gibt aktuell keine Pläne, den starken Build zu schwächen.

Ebenso wurde mit dem Hotfix die Menge von seltenen Basismaterialien aus Encryted Vaults erhöht. Diese können seither aber auch durch Elite Vulgus fallen gelassen werden.

Insgesamt kam der Hotfix sehr gut bei der Community an, weil die Entwickler mit den Änderungen auf das Feedback der Spieler hörten und entsprechend reagierten. Auch die Transparenz bezüglich möglicherweise kommender Nerfs wurde gelobt.

„Haben die richtigen Entscheidungen getroffen“

Was genau sagen die Spieler? Der Hotfix wurde in den sozialen Netzwerken viel thematisiert. Der Nutzer „Haggles7“ schrieb etwa am Tag des Patches auf Reddit: „Der heutige Hotfix macht mich zuversichtlich für die Zukunft“, und führt aus, „Die Entwickler hören zu, was eine angenehme Überraschung ist. Ich denke, das verheißt Gutes für die Zukunft dieses Spiels.“

Auch andere Spieler schlagen mit ihren Kommentaren auf Reddit eine ähnliche Richtung ein. Der Nutzer crookedparadigm sagt: „Die Geschwindigkeit der beiden Hotfixes, die sich direkt mit den Anliegen der Spieler befassen, fühlt sich definitiv gut an.“

Auch der Nutzer DeadlyMelodie ist von dem Patch angetan: „Der Hotfix hat viele meiner anfänglichen Bedenken zerstreut. Sie haben schneller auf das Feedback reagiert als jedes andere Spiel, an das ich mich in letzter Zeit erinnern kann, und haben die richtigen Entscheidungen getroffen.“ (via Reddit)

The First Descendant hat zum Release allerdings nicht nur Lob bekommen, sondern musste auch mit viel Kritik umgehen, unter anderem für das Monetarisierungssystem. Einer der größten Kritiker war der Destiny-Experte Paul Tassi, doch sogar er ist inzwischen angetan von dem Loot-Shooter: Einer der größten Kritiker von The First Descendant an Tag 1 sagt nun: Er ist besessen vom Spiel