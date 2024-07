Spieler sagen, The First Descendant würde ohne ein wichtiges Feature sterben – Entwickler bringen es direkt ins Spiel

Viele Fans von Loot-Shootern erfreuen sich aktuell an The First Descendant. Ihnen fehlt aber ein einfaches Feature, was den Titel laut Spielern an Langlebigkeit gewinnen lässt. Zur Freude der Community kommt das Feature jetzt als Hotfix ins Spiel.

Was wünschen sich die Fans? In einem Reddit-Thread äußert sich der User GW2Quinn zu einem laut ihm wichtigen Feature, das The First Descendant brauchen würde, um lange am Leben zu bleiben. Er findet, dass man Matchmaking für Dungeons im Hardmode bräuchte.

Er argumentiert vor allem mit dem Kerngedanken, dass die Mehrheit der Spieler lieber per Knopfdruck Content spielen wolle, anstatt sich auf Discord erst einmal eine Truppe suchen zu müssen. Zwar sorge Matchmaking manchmal für Frust, aber die laut eigener Erfahrung geringe Schwierigkeit von Dungeons würde so ein Problem mildern.

Spieler fordern Matchmaking

Die Community stimmt dem Post so weit zu und vergleicht das fehlende Feature mit anderen Spielen. So schreibt CaptainBackPain, dass er schon Games gespielt hätte, in denen sich Entwickler geweigert hätten, Matchmaking hinzuzufügen. Letztendlich hätten sie es doch getan, aber zu spät. Beim aktuell großen Erfolg des Spiels würde sich eine solche Option also tatsächlich lohnen.

Andere User kritisieren im Zuge des Themas auch Destiny. So schreibt der User NeoReaper82, es hätte bei Destiny 10 Jahre gedauert, bis ein solches Feature hinzugefügt wurde.

Es gibt aber auch User, die Matchmaking durchaus kritisieren und gerne einen Power-Check für Spieler hätten. So schreibt der User RevolutionaryBoat925: Normal und Hard Mode brauchen einen Powercheck fürs Matchmaking. […] Ansonsten wäre es ziemlich sinnlos, wenn sie es einbauen.

Die Community darf sich freuen. Die Spieler mussten zum Glück nicht lange warten, denn wie der offizielle Account des Spiels auf X angekündigt hat, wird ein Hotfix vorbereitet, der Matchmaking für die Public Infiltration Operation (Dungeons) im Hardmode hinzufügen wird.

Ein genaues Datum wird in dem Tweet noch nicht genannt. In den Kommentaren scheinen sich aber die meisten zu freuen und loben die Entwickler, die so schnell eine Änderung bringen, die sich viele Teile der Community gewünscht haben. Doch nicht alles an The First Descendant ist positiv. Aktuell gibt es Plagiatsvorwürfe: Neuer Loot-Shooter auf Steam hat angeblich Warframe kopiert – Jetzt finden Spieler Icons aus Destiny 2 im Game