The First Descendant: Hotfix 1.0.2 bringt ein Feature, das sich Spieler gewünscht haben

In The First Descendant ist Hotfix 1.0.2 erschienen und bringt ein wichtiges Feature mit sich, was sich Spieler schon seit Release gewünscht haben. Außerdem kommentiert der Director des Spiels mögliche Nerfs.

Matchmaking ist ein wichtiges Thema in der Community von The First Descendant. Spieler wünschen sich das Feature, da sie glauben, es würde helfen, dass das Spiel am Leben bleibt. Wie bereits angekündigt, folgt dieses Feature nun mit dem aktuellen Hotfix.

Die Highlights aus dem Hotfix:

Matchmaking wurde für den Hard-Mode der Infiltration Operations hinzugefügt

Die Menge von seltenen Basismaterialien aus Encryted Vaults wurde erhöht

Auch Elite Vulgus können seltene Basismaterialien nun droppen

Die Dialogtexte im Tutorial sind nicht mehr so schnell, sodass ihr sie leichter lesen könnt

Wann geht der Hotfix 1.0.2 live? Der Hotfix soll laut Nexon heute, am 11.07.2024 live gegangen sein. Der Hotfix kommt zeitgleich auf allen Plattformen.

Die vollständigen Hotfixes auf Englisch findet ihr auf Seite 2.

Entwickler kommentieren mögliche Nerfs

In den Notes zum Hotfix gibt es auch Kommentare vom Game Director. Da erwähnt er auch Builds von der Nachfahrin Gley mit der Waffe Tamer, die es euch ermöglichen, ein unendliches Magazin zu haben. Er erklärt aber, dass sich die Spieler nicht fürchten müssen. Zwar sei das Build sehr stark, aber noch im vorgesehenen Rahmen.

Ein anderes Thema seien angeblich variable Drop-Raten. Dies dementiert der Director und sagt, es gäbe keine variablen Drop-Raten, alles sei festgelegt, so wie es auch im Spiel angegeben wird. Dies soll angeblich nochmal getestet worden sein.

Gleichzeitig kündigt er im Zuge des Themas an, dass man Wege für eine verbesserte Farm-Erfahrung vorbereite. Welche das genau sind, wird hier aber nicht genannt.

Neben den oben genannten Änderungen gibt es auch weitere Änderungen, die sich vor allem um Bugs und um den PC gekümmert haben. Auf der nächsten Seite findet ihr die vollständigen Hotfixes auf Englisch. Auch ein NPC-Guide wurde für den Spieler angenehmer in Albion platziert. Falls ihr vorhattet, Valby freizuschalten, dann solltet ihr vielleicht lieber warten: The First Descendent: Falls ihr euch mühselig Valby freischalten wollt, solltet ihr vielleicht bis August warten