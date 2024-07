Wenn ihr in The First Descendant nicht ständig im Dreck liegen wollt, solltet ihr bestimmte Komponenten ausrüsten

Es gibt in The First Descendant Komponenten, die euch besonders gut helfen, seltener niedergeschossen zu werden und auf Hilfe zu hoffen.

Die 14 verschiedenen Klassen von The First Descendant, Nachfahren genannt, unterscheiden sich nicht nur in ihren Fähigkeiten. Sie haben auch verschiedene Werte. Ein Ajax, der als klassischer Tank fungiert, hat beispielsweise mehr Lebenspunkte und eine höhere Verteidigung als die flinke Bunny.

In der Community des Loot-Shooters ist deshalb bekannt: Irgendwo liegt immer eine Bunny im Dreck und wartet darauf, von einem Ajax wiederbelebt zu werden.

Wenn ihr auch ständig von den Gegnern niedergeschossen werdet und auf Hilfe eurer Verbündeten angewiesen seid, solltet ihr nach bestimmten Komponenten Ausschau halten.

Externe Komponenten mit Double-Rolls geben doppelten Boost

Was sind Komponenten? In The First Descendant könnt ihr euren Charakter verbessern, indem ihr externe Komponenten ausrüstet. Diese haben einen festen Wert, den sie erhöhen, und einen zufälligen. Es gibt insgesamt vier verschiedene Plätze für externe Komponenten:

Hilfsenergie

Sensor

Speicher

Prozessor

Welchen festen Wert eine Komponente erhöht, hängt von dem jeweiligen Set ab, zu dem die Komponente gehört. Das Set „LP-Unterstützung“ erhöht etwa die Lebenspunkte (LP). Das Set „Supernova“ steigert eure Verteidigung (VER).

Welche Komponenten solltet ihr ausrüsten? Wenn ihr weniger im Dreck landen wollt, solltet ihr versuchen, eure Lebenspunkte oder eure Verteidigung zu erhöhen. Sucht euch dementsprechend eine Komponente heraus, die den gewünschten Wert erhöht und farmt diese.

Eurer Ziel beim Farmen ist es, eine sogenannte Double-Roll zu erwischen. Hierbei handelt es sich um Komponenten, bei denen der feste und der zufällige Wert gleich sind. Ein Prozessor aus dem Supernova-Set würde folglich 2x den Verteidigungs-Wert erhöhen.

Wenn ihr etwa einen Build für Bunny bauen wollt, bei dem ihr auch gegen Bosse bestehen könnt, ist das eine Option, wie ihr eure Lebenspunkte oder Verteidigung boostet.

Falls ihr gerne Bunny spielt, aber keine Lust habt, Geld für Ultimate-Bunny auszugeben, haben wir euch auf MeinMMO eine Übersicht erstellt, wie ihr die besondere Version der Sprinterin kostenlos freischalten könnt: The First Descendant: Ultimate Bunny freischalten – So bekommt ihr die Sprinterin und ihre verbesserte Version