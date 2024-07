The First Descendant Bunny Build – So eliminiert ihr Gegner im Vorbeilaufen

Bunny zählt in The First Descendant aktuell zu den beliebtesten Nachfahren. Wir zeigen euch deshalb ein Bunny Build, das euch Gegner im Vorbeilaufen ausschalten lässt.

Für wen ist der Build? Bunny ist ein Damager-Dealer. Sie nutzt elektrische Angriffe, um ihren Gegnern konstant Schaden zuzufügen und verfügt über ein schnelles Movement. Bunny zeichnet sich im Kampf vor allem dadurch aus, dass sie den Großteil ihres Schadens durch ihre Fähigkeiten ausübt und eine echte Glaskanone ist. Sie besitzt vergleichsweise wenig Lebenspunkte und eine geringe Verteidigung.

Der Build richtet sich an Bunny-Spieler, die nicht nur den bestmöglichen Schaden mit ihren Fähigkeiten austeilen wollen, sondern auch etwas mehr Lebenspunkte und Verteidigung genießen möchten.

Bunny Build – Reaktor, externe Komponenten und Module

Was ist das für ein Build? Das Build soll die Stärken von Bunny nutzen und die Schwächen möglichst negieren. Heißt:

Wir stärken ihre Fähigkeiten, vor allem „Blitzeinschlag“ und „Lichtgeschwindigkeit“

Wir erhöhen die Lebenspunkte und die Verteidigung

Besonders die Erhöhung der defensiven Werte kommt dem Gameplay von Bunny zugute, damit ihr nicht ständig am Boden umherkrabbelt und auf Hilfe hofft. Die Stärkung der Fähigkeiten und deren Reichweite erlaubt es Bunny wiederum, Gegner schnell auszuschalten, indem ihr mit „Lichtgeschwindigkeit“ an ihnen vorbeilauft und die Fähigkeit „Blitzeinschlag“ wirken lasst.

Blitzeinschlag verursacht während des Bewegens Schaden bei Feinden in der Nähe und fügt ihnen Stromschläge zu.



Durch Lichtgeschwindigkeit erhöht sich das Sprinttempo erheblich und Bunny lädt mehr Elektrizität auf.

Das hier vorgestellte Build basiert auf den Empfehlungen des YouTubers Moxsy, der als Content-Creator neben The First Descendant seit Jahren auch andere Loot-Shooter wie Warframe und Borderlands spielt.

Reaktor: Tingling Singularity

Wieso den Tingling Singularity? Den „Tingling Singularity“-Reaktor könnt ihr im Schweren-Modus (verfügbar nach der Story) recht leicht in der Sperrzone im unfruchtbaren Land farmen.

Dazu bietet er einen Boost auf die Stärke eurer elektrischen Fähigkeiten und eurer Fusions-Fähigkeiten. Da wir den Fokus auf die Skills „Blitzeinschlag“ und „Lichtgeschwindigkeit“ legen, verstärkt der Reaktor genau die Werte, die wir benötigen.

Hinweis: Denkt daran, dass ihr euren Reaktor im Albion verbessern und dadurch die Fertigkeitenstärke erhöhen könnt. Das wird den Grundschaden eurer Skills erhöhen.

Externe Komponenten – Mehr Leben vs. mehr Schaden

Worauf müsst ihr achten? Um Bunnys Schwächen in der Defensive zu verringern, farmt am besten externe Komponenten, die entweder eure Lebenspunkte (LP) oder eure Verteidigung (VER) erhöhen.

Ihr solltet bei der Auswahl eurer externen Komponenten zudem möglichst versuchen, eine sogenannte Double-Roll zu bekommen. Die Komponenten können jeweils zwei verschiedene Werte verstärken, wovon einer festgelegt und einer zufällig ist. Ihr wollt 2x den gleichen Wert auf einer Komponente verstärken, beispielsweise 2x LP oder 2x VER.

Solltet ihr bestimmte Komponenten farmen? Ja und nein. Zunächst sollte euer Fokus auf der maximalen Erhöhung eurer Lebenspunkt und eurer Verteidigung liegen. Welche Teile ihr dafür nutzt, ist theoretisch egal.

Es gibt jedoch ein Set, dass sich besonders lohnen kann, das „Supernova“-Set. Dieses besitzt einen netten Set-Bonus und erhöht zudem eure Verteidigung. Eure Lebenspunkte bleiben leider auf der Strecke.

Wenn ihr zwei Teile des Supernova-Sets ausgerüstet habt, erhöht das euren Modifikator für eure Elektro-Fertigkeitsstärke.

Bei vier ausgerüsteten Set-Teilen erhöht es zusätzlich euren Modifikator für eure Fusions-Fertigkeitsstärke.

Außerdem können durch das Set Gegner, die von einem Stromschlag betroffen sind, durch einen Blitzeinschlag getroffen werden, der hohen Schaden verursacht.

Falls ihr also das Gefühl habt, ihr benötigt mehr Schaden und weniger Lebenspunkte, rüstet das Supernova-Set aus. Wenn ihr jedoch neben eurem VER-Boost auch etwas zusätzliches Leben wollt, nehmt einen Mix der beiden Sets und erhöht sowohl eure VER als auch eure LP.

Dieser Mix der Sets könnte so aussehen:

Mehr LP & und VER Mehr Schaden Hilfsenergie LP-Unterstützung-Hilfsaggregat Supernova-Hilfsaggregat Sensor LP-Unterstützung-Sensor Supernova-Sensor Speicher Supernova-Speicher (boostet VER) Supernova-Speicher Prozessor Supernova-Prozessor (boostet VER) Supernova-Prozessor

Module

Wieso diese Module? Die Module sollen eure Fähigkeiten verbessern oder eure defensiven Werte erhöhen. Welche Module ihr ausrüstet, hängt aber auch davon ab, ob ihr am Farmen seid und haufenweise kleiner Gegner möglichst schnell ausschalten wollt, oder ob ihr einen Bosskampf bestreitet.

Diese Module solltet ihr ausrüsten:

Gegner-Gruppen Bosskämpfe Flinke Finger

(verringert Fertigkeiten-Abklingzeit) Flinke Finger

(verringert Fertigkeiten-Abklingzeit) Erhöhte LP

(erhöht max. LP) Erhöhte LP

(erhöht max. LP) Elektrospezialist

(erhöht Elektro-Fertigkeitsstärke) Elektrospezialist

(erhöht Elektro-Fertigkeitsstärke) Reichweite-Maximierung

(erhöht Fertigkeiten-Reichweite) LP-Verstärkung

(erhöht max. LP) / / Schockschlag Schockschlag Techniker

(erhöht Fertigkeitsstärke-Modifikator) Techniker

(erhöht Fertigkeitsstärke-Modifikator) Fertigkeitenerhöhung

(erhöht Fertigkeiteffekt-Reichweite) x-Antikörper, z. B. Gift oder Hitze

(erhöht Widerstand gegen Effekte) Starke Mentalität

(erhöht Wiederherstellung der MP) Starke Mentalität

(erhöht Wiederherstellung der MP) Erhöhte VER Erhöhte VER MP-Sammler

(stellt beim Besiegen eines Gegners MP wieder her) Speer und Schild

(erhöht VER und Fertigkeitsstärke)

Die beiden Builds unterscheiden sich etwas im maximalen Leben sowie der Verteidigung und der Verstärkung der Fähigkeiten. Das Boss-Build verzichtet im Vergleich zum Build für kleine Gegner auf Fertigkeiten-Reichweite und MP-Wiederherstellung. Dafür besitzt es Module, die die VER und die maximalen Lebenspunkte weiter erhöhen.

Bunny Build: Waffen – Diese Schießeisen solltet ihr einstecken

Bei dem Bunny-Build spielen Waffen eigentlich keine große Rolle, zumindest außerhalb von Bosskämpfen. Falls ihr euch dennoch fragt, welche Waffen ihr einstecken solltet, haben wir ein paar Empfehlungen für euch.

Diese Waffen empfehlen sich für euer Bunny Build:

Donnerkäfig – Maschinnenpistole – Ultimate

– Maschinnenpistole – Ultimate Zähmer – Maschinengewehr – selten

– Maschinengewehr – selten Nachleuchtendes Schwert

Durchsetzer – Schrotflinte – Ultimate

Das macht die Donnerkäfig stark: Die Donnerkäfig kann Elektro-Schockwellen ausstoßen, wenn Gegner mit ihr besiegt werden. Diese fügen nahen Gegnern zusätzlichen Schaden zu.

Das macht das Zähmer stark: Das Zähmer ist zwar „nur“ ein seltenes Maschinengewehr, verursacht aber sehr viel Schaden pro Sekunde und verfügt über viel Munition.

Das macht das Nachleuchtende Schwert stark: Schüsse gegen Kommandanten oder Kolosse erhöhen die kritische Trefferrate, wenn Schwachpunkte getroffen werden. Das erlaubt es Bunny und anderen Nachfahren, auch auf große Distanz und ohne die Nutzung ihrer Fähigkeiten guten Schaden zu verursachen.

Das macht die Durchsetzer stark: Kann über die Spezialfähigkeit der Waffe Stromschläge zufügen. Wenn ihr dann Gegner trefft, die von Stromschlag betroffen sind, erhöht das euren Schusswaffen-Angriff.

Donnerkäfig Nachleuchtendes Schwert Durchsetzer

Um das Maximale aus Bunny herauszuholen und ein möglichst starkes Build zu haben, müsst ihr viel farmen und die richtigen Komponenten sammeln.

Ihr könnt Bunny aber auch zusätzlich verstärken, wenn ihr Ultimate-Bunny freischaltet. Die besondere Version der Sprinterin kann entweder im Shop für etwa 60 Euro gekauft oder durch intensiven Grind erspielt werden. Wir ihr Ultimate Bunny kostenlos bekommt, seht ihr hier: The First Descendant: Ultimate Bunny freischalten – So bekommt ihr die Sprinterin und ihre verbesserte Version